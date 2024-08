El final de una era. My Hero Academia concluyó oficialmente con el Capítulo 430 el pasado domingo 4 de agosto de 2024. Fueron diez años de pura acción y miles de fanáticos se preguntan ahora por el futuro de la franquicia. Imaginamos que el anime concluirá al mismo tiempo y sin secuelas, ¿pero qué hay del proyecto en sí? ¿Cuál es el futuro de nuestros personajes favoritos?

My Hero Academia es tan exitoso que no puede acabar así de repente. Además de la serie animada y el manga, la obra de Kohei Horikoshi cuenta con spin-offs y películas que bien merecen la pena revisar ahora que no hay más material original. Sin embargo, hay contenido nuevo que está pendiente para el mundo occidental.

Por ejemplo, la cuarta película de My Hero Academia titulada “My Hero Academia: You’re Next” llegó a los cines el 2 de agosto en Japón y los fanáticos esperan su llegada al mercado interncional en los próximos días. De momento, sabemos que la cinta estará disponible en los cines de Estados Unidos a partir del 11 de octubre. Aún falta confirmar la fecha de estreno para América Latina.

“My Hero Academia: You’re Next” aborda la historia de una contraparte malvada de All Might, conocida como Dark Might, que comienza a causar problemas en el período de devastación entre la Guerra de Liberación Paranormal y el comienzo de la Guerra Final.

Tráiler de “My Hero Academia: You’re Next”

Otra producción que continuará con el legado de Horikoshi es la serie “My Hero Academia: Team-Up Missions” de Yoco Akiyama. Los episodios no son considerados canónicos porque no coinciden con las líneas temporales de la serie principal, pero ofrece diversión para quienes desean saber más de sus personajes favoritos.

Portada de My Hero Academia - Team Up Missions

Para quienes extrañarán el manga, “My Hero Academia: School Briefs”, escrita por Anri Yoshi y con ilustraciones de Kohei Horikoshi, presenta historias secundarias que se desarrollan entre los eventos principales de la serie. La trama consta de seis volúmenes, están disponibles en japonés e inglés, y concluyó en 2023. Es probable que veamos más volúmenes en el futuro pero no hay nada confirmado.

No debemos olvidar que My Hero Academia tiene un manga que bien podría convertirse en nuevas temporadas para la versión animada. Hablamos de My Hero Academia Vigilantes, la precuela canónica escrita por Hideyuki Furuhashi e ilustrada por Betten Court. El manga de 15 volúmenes recibió críticas positivas y los fanáticos esperan su adaptación desde la última entrega que fue en mayo de 2022. BONES no se ha pronunciado al respecto pero sería la táctica más rentable si es que hacen falta más historias originales de My Hero Academia.

Portada de My Hero Academia - Vigilante

Actualmente, My Hero Academia atraviesa la Temporada 7 y concluiría la adaptación del manga en la Temporada 8. Es posible que, para ese momento, recién BONES anuncie los episodios animados de Vigilantes. Solo queda respirar hondo y seguir esperando por más novedades.

Cómo leer el manga My Hero Academia

Acceder a los episodios del manga es sencillo. Solo tienes que descargar Manga Plus by SHUEISHA en Google Play o App Store. Los usuarios del sistema operativo de Google necesitarán de la versión Android 8 para adelante, y lo mismo en iPhone y iPad desde iOS 14 y iPadOS 14 hasta las versiones más actuales.

Una vez descargado, ingresa al aplicativo y dale clic en el botón “Buscar”. Lo encontrarás en el centro de la parte inferior con el diseño de una lupa. Allí teclea “My Hero Academia” y encontrarás tres resultados: My Hero Academia, My Hero Academia Vigilante Illegals y My Hero Academia Vigilante Illegals re-edition. Dale clic a cualquiera.

El sistema te preguntará si es que quieres leer el manga en idioma español o inglés. Te aconsejamos elegir este último idioma porque en la lengua de Cervantes solo tendrás acceso a los primeros y últimos tres episodios. En cambio, en inglés podrás acceder a los episodios.

Como el acceso es gratuito, los usuarios tiene ciertas limitaciones. Puedes leer cada episodio una sola vez. En caso de que cierres accidentalmente la página, tendrás que suscribirte a MANGA Plus MAX para una lectura ilimitada de My Hero Academia.

Te puede interesar