My Hero Academia: ¿cuáles son los quirks de Deku que ya aparecieron en Boku no Hero Academia?

My Hero Academia es un manga escrito e ilustrado por Kōhei Horikoshi. Este cuenta la historia de Izuku Midoriya, un joven sin poderes especiales que crece en un mundo donde más del 80% del mundo tiene habilidades especiales. Él heredera un enorme poder de su más grande ídolo, All Might, y comienza su educación en una de las mejores academias de héroes.

Además del manga, el estudio de animación Bones produjo una versión animada para la cadena JNN (primera temporada) y para Yomiuri TV (temporada 2 y 3). En este caso, el manga está mucho más adelantado que el anime, por lo que sus lectores saben algunos secretos que aún no se emiten en televisión.

Uno de estos secretos, se ha revelado en los últimos capítulos de My Hero Academia. Resulta que al One For All, el poder heredado por Deku de All Might, tiene más características que solo ser una fuerza bruta mostrando su verdadero potencial.

¡Atención! Si eres fanático de la serie animada, cuidado más adelante. En los siguientes párrafos habrán Spoilers de datos que aún no se presentan en el anime, pero son sucesos actuales del manga de My Hero Academia.

¿Cuáles son los quirks de Deku?

En el capítulo 213 del manga de My Hero Academia , Izuku Midoriya tiene el One For All descontrolado, por lo que decide buscar en su interior alguna respuesta para detenerse y, para su sorpresa, se encuentra con uno de los predecesores de su poder.

Este le explica que efectivamente fue un antiguo portador del One For All, y que los látigos negros que salieron del cuerpo de Izuku eran parte de su poder al que había accedido por el gran sentimiento de ira que liberó.

De esta manera, Midoriya descubre que el One For All es un quirk que almacena energía, por lo que conforme se siga pasando de un usuario a otro se volverá más fuerte. Además, con Deku se ha confirmado que también puede acceder a los poderes de sus anteriores usuarios. Ellos se encuentran en el núcleo del poder, esperando a ser llamados.

Anteriormente se había comentado que han sido 9 los usuarios que han tenido el One For All. El primero fue el hermano de All For One, de quien recibió el quirk de almacenar energía y usarla a su antojo. Este se combinó con el quirk que ya tenía, cuyo único poder era heredar su quirk. De esta manera se creó el One For All.

Luego de eso, vinieron 5 usuarios desconocidos, todos ellos con quirks diferentes a parte del One For All heredado. Después, Nana Shimura consiguió este poder para pasárselo a Toshinori Yagi, un muchacho que no poseía ningún quirk. Con este poder él se convirtió en All Might.

Finalmente, Midoriya recibió de parte de él el One For All. Considerando la información anterior y descartando al hermano de All For One (cuyo quirk permite que sea heredable), Toshinori y Deku, quienes no tenían ninguna habilidad, hay un total de 6 quirks escondidos dentro del núcleo, así como las conciencias de sus herederos:



Látigo negro

Se activa con el sentimiento de la ira. Este quirk permite al usuario general látigos oscuros de su cuerpo. Originalmente le perteneció a un anterior portador del One For All y ahora reside dentro del cuerpo de Izuku Midoriya.