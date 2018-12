My Hero Academia es uno de los animes más populares de los últimos años, aunque su historia se remonta recién en el 2014 cuando se estrenó el primer título del manga un 7 de julio. La historia escrita e ilustrada por Kōhei Horikoshi dio la vuelta al mundo por su divertida trama.

La historia se sitúa en un mundo donde más de la mitad de las personas han desarrollado superpoderes, surgiendo diversos héroes y villanos por igual al mismo estilo de los cómics. El argumento sigue a Izuku Midoriya, un joven perteneciente a la minoría del grupo de humanos sin poderes especiales.

Luego de conocer personalmente al mayor héroe de su mundo, All Might, este decide heredarle sus poderes al ver su gran determinación. Es así como comienza a estudiar en la Academia U.A. que forma a héroes profesionales y junto a sus amigos enfrentan diversos peligros a la par de su entrenamiento.

Con tres temporadas exitosa en el anime y su manga finalizado en noviembre del año pasado, My Hero Academia producirá su cuarta temporada para continuar la historia de Midoriya y su camino para convertirse en el mayor héroe del mundo.

Historia de la cuarta temporada

My Hero Academia, temporada 4: fecha de estreno, tráiler, qué pasará, personajes y lo que se sabe hasta ahora (Foto: Crunchyroll) My Hero Academia, temporada 4: fecha de estreno, tráiler, qué pasará, personajes y lo que se sabe hasta ahora (Foto: Crunchyroll)

Gracias a la revista Shōnen Jump+, se confirmaron varios datos de la temporada 4 de My Hero Academia. Al parecer, los sucesos del anime seguirán el arco del " Intership Arc" como la segunda historia del arco "Rise of Villains Saga".

En esta ocasión la Clase 1-A conocerá más sobre los héroes internados, quienes comparten experiencia con verdaderos héroes del mundo y se jactan de tener realmente lo que se necesita para ser calificados como un héroe.

Según algunas imágenes promocionales de esta temporada de My Hero Academia , Midoriya y sus amigos encontrarán oponentes más fuertes que antes, luchando contra verdaderos villanos donde demostrarán la valía de su formación en la Academia U.A.

Tráiler de My Hero Academia Temporada 4

De momento no hay tráiler de la cuarta temporada de My Hero Academia. Sin embargo, en el sitio web Crunchyroll, se puede no solo ver todas temporadas del anime de manera gratuita, sino también un pequeño anuncio sobre la siguiente producción.

El avance en cuestión es simplemente la confirmación que la Temporada 4 ya se encuentra en la etapa de producción, por lo que aún queda algún tiempo antes de que se vean las próximas animaciones de los capítulos siguientes.

Personajes principales de My Hero Academia

Izuku Midoriya

Katsuki Bakugo

All Might

Ochaco Uraraka

Tenya Iida

Tsuyu Asui

Minoru Mineta

Momo Yaoyorozu

Fumikage Tokoyami

Denki Kaminari

Eijiro Kirishima

Shoto Todoroki

Mina Ashido

Yuga Aoyama

Kyoka Jiro

Mezo Shoji

Mashirao Ojiro

Hanta Sero

Toru Hagakure

Koji Koda

Rikido Sato

Shota Aizawa

Hizashi Yamada

Fecha de estreno de la Temporada 4 de My Hero Academia

Gracias a las fechas de estreno de las anteriores temporadas, la Temporada 4 de My Hero Academia estaría programada para publicar su primer episodio entre finales de marzo y principios de abril del 2019.