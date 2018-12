El tráiler de Knights of the Zodiac: Saint Seiya para Netflix sorprendió a muchos seguidores del anime, debido al cambio de sexo en Andrómeda. Uno de los guionistas de la serie, Eugene Son, dio a conocer la razón de este detalle en Twitter.



" Cuando comenzamos a desarrollar esta nueva serie, queríamos cambiar muy poco. Los conceptos centrales de Saint Seiya que la hacen querida son muy fuertes. La mayor parte se mantiene bien incluso treinta años después. Lo único que me preocupaba: los Caballeros de Bronce con Pegasus Seiya son todos chicos", escribió el encargado de Knights of the Zodiac: Saint Seiya.



" Pero hace treinta años, un grupo de muchachos luchando por salvar el mundo sin chicas alrededor no era gran cosa [...]", continuó el guionista. "Hoy el mundo ha cambiado. [...] Bien o mal, la audiencia podría interpretar un equipo completamente masculinto como nosotros tratando de hacer una DECLARACIÓN sobre algo –y tal vez hace 30 años ver una mujer golpeando y pateando a otra no era algo. ¿Pero hoy? No es lo mismo".



" ¿Tomamos un personaje existente como Sienna (antes llamado Saori) o Shunrei o Miho, les damos poderes y los convertimos en nuestro April O'Neil?", agregó Son. "¿O creamos un nuevo personaje femenino y hacemos que se una al equipo? Tal vez... Pero no quería crear un nuevo personaje femenino que sobresaliera y fuera obvio, especialmente si no fue creado de forma natural y no tiene un carácter/personalidad distinto".



Knights of the Zodiac: Saint Seiya presenta su póster oficial (Foto: Netflix) Knights of the Zodiac: Saint Seiya presenta su póster oficial (Foto: Netflix)

" Cuanto más lo desarrollamos, más vimos el potencial[...] Los conceptos centrales de Andrómeda no cambiarían. Ella usa sus cadenas para defenderse a sí misma ya sus amigos, lo que aprendió de su hermano protector que le enseñó a pelear. Y los fans de Seiya saben lo que sucede con Andrómeda a medida que avanza la serie. ¿Cómo se vería eso con una mujer Andrómeda? Pensé que sería interesante verlo. Pero sabía que esto sería polémico", finalizó.



¿Ustedes qué opinan de este cambio en Knights of the Zodiac: Saint Seiya para Netflix?