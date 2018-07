Esta semana se llevó a acabo el Expo Anime con todas las novedades de cara a lo que resta el 2018 y las temporadas del 2019. Netflix estuvo presente con las siguientes producciones que llegarán a la plataforma.

Cannon Busters

Netflix Netflix: los nuevos animes que llegan a la plataforma de series y películas.

S.A.M. es un robot que en sus aventuras conocerá a dos de sus mejores amigos. Este trío se meterá en muchos problemas y deberán buscar solución a cada percance que se les ponga al frente. Estará disponible en Netflix el 1 de abril del 2019.

Castlevania Temporada 2

El anime está basado en la saga de videjuegos del mismo nombre. La historia sigue las hazañas del último sobreviviente del clan Belmont al enfrentarse a Vlad Drácula Tepes, el vampiro que aceha en Europa. El 26 de octubre estará disponible.

Dragon Pilot

Hisone Amakasu es un nuevo recluta del Air Defense Force. A pesar de ser novato tendrá que demostrar todas sus habilidades con un dragón oculto de la Base Aérea Gifu. Se estrenará el 21 de septiembre en Netflix .

GODZILLA: City on the Edge of Battle

El 18 de julio llegará una nueva adaptación del universo de Godzilla. Se volverá a luchar contra la criatura y también robots.

Aggretsuko Temporada 2

Este curioso anime ha cautivado a miles de fans y ahora promete su segunda temporada. El personaje protagonista fue creado por el mismo que hizo a Hello Kitty.

Kengan Ashura

Kazuo Yamashita descubrirá el mundo delos 'Partidos Kengan al ser convovado por su jefe. Si te gustan los anime llenos de combates, seguro este será de tu agrado. Se estrenará en el 2019.

ULTRAMAN

El conocido héroe de los años 80 y 90 contará con una serie original de Netflix. ULTRAMAN volverá a vestir su armadura metálica para defender a la Tierra. El anime está programado para el 2019.

Pacific Rim

La obra de Gullermo del Toro dará el salto al anime . Los Jaegers usarán toda su tecnología para lchar contra los gigantescos Kaijus.