"One Piece" Manga 960 ONLINE sub español: ¿cómo, cuándo y dónde leer el próximo número gratis y de forma legal?

Las últimas

[{"id":136933,"title":"Ernesto Arakaki reforzar\u00e1 el trabajo de la Selecci\u00f3n Sub 17 de cara al Mundial que organizar\u00e1 Per\u00fa","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/alianza-lima-ernesto-arakaki-reforzara-seleccion-sub-17-cara-mundial-organizara-nuestro-pais-136933","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db1bec6df16e.jpeg"},{"id":136927,"title":"Pedro Eloy: \"Andr\u00e9 Carrillo podr\u00eda jugar en la mitad de equipos que est\u00e1n en la Champions y ser\u00eda titular\"","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-andre-carrillo-jugar-mitad-equipos-champions-dijo-pedro-eloy-136927","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/04\/5d981eba33f77.jpeg"},{"id":136932,"title":"Por ellos lo despidieron: seguridad de La Bombonera que abraz\u00f3 a jugadores de River revel\u00f3 qui\u00e9n lo acus\u00f3","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/viral-boca-vs-river-seguridad-bombonera-revela-acuso-despidan-copa-libertadores-video-136932","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db03e780d573.jpeg"},{"id":136930,"title":"\u00c1ngel Comizzo y su gran preocupaci\u00f3n de cara al partido con Cantolao: la falta de gol","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-angel-comizzo-gran-preocupacion-falta-gol-136930","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db1b83cd0545.jpeg"},{"id":136931,"title":"Con Kevin Quevedo: la posible alineaci\u00f3n de Alianza Lima para el partido ante Melgar por el Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-posible-once-pablo-bengoechea-duelo-melgar-fotos-136931","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/17\/5da90d4ba257a.jpeg"},{"id":136929,"title":"Nadie habla de su juego, todos hablan de su reloj: el lujoso y costoso accesorio de Pep Guardiola","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/facebook-viral-pep-guardiola-millonario-reloj-lucio-conferencia-prensa-manchester-city-foto-136929","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db1b615df353.jpeg"},{"id":136928,"title":"\"One Piece\" Manga 960 ONLINE sub espa\u00f1ol: \u00bfc\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde leer el pr\u00f3ximo n\u00famero gratis y de forma legal?","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/one-piece-manga-960-online-sub-espanol-leer-proximo-numero-gratis-forma-legal-nnda-nnlt-136928","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db1b49074d80.jpeg"},{"id":136926,"title":"\"T\u00fa ataca, solo eso\": Zidane llam\u00f3 a Jovic, le dio indicaciones y este no le entendi\u00f3 nada","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-luka-jovic-mala-comunicacion-zidane-hora-dar-ordenes-champions-league-video-136926","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db1aeb7205d3.jpeg"},{"id":136917,"title":"Sergio Galdos tras debutar en el Challenger de Lima: \"Lo hecho por Varillas genera que los hinchas vengan de nuevo\" [VIDEO]","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/challenger-lima-2019-sergio-galdos-hecho-juan-pablo-varillas-genera-hinchas-vengan-nuevo-video-136917","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db13664ac002.jpeg"},{"id":136915,"title":"Rockets vs. Bucks: chocan en un atractivo duelo de la NBA desde el Toyota Center","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/houston-rockets-vs-milwaukee-bucks-vivo-directo-online-directv-sports-partido-nba-toyota-center-estados-unidos-mexico-espana-nczd-136915","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db12b3517634.jpeg"},{"id":136913,"title":"Warriors vs. Clippers: se enfrentan en duelo de la NBA desde el Chase Center","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/golden-state-warriors-vs-angeles-clippers-vivo-directo-online-directv-sports-sigue-juego-nba-chase-center-estados-unidos-mexico-espana-nczd-136913","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db12650bbf4f.jpeg"},{"id":136924,"title":"\u00a1Sorprendi\u00f3 a todos! Roberto Mosquera dio clases de baile a los jugadores de Binacional [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/roberto-mosquera-dio-clases-baile-jugadores-binacional-video-136924","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db1a89e49eef.jpeg"},{"id":136922,"title":"Cristiano Ronaldo queda en rid\u00edculo: juvenil consigue en 3 partidos lo que \u00e9l hizo en 32 por Champions","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/cristiano-ronaldo-champions-league-record-haland-rompio-partidos-anotando-seis-goles-bundesliga-136922","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db1a42a714e8.jpeg"},{"id":136925,"title":"Selecci\u00f3n Peruana se mantiene en el puesto 19 del ranking FIFA","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-mantiene-puesto-19-actualizacion-ranking-fifa-octubre-nczd-136925","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db1a5dc494aa.jpeg"},{"id":136919,"title":"Luis Alayza: \"Siempre so\u00f1\u00e9 con que un auto de tracci\u00f3n simple gane la general, y de puro necio lo he logrado\u201d","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/caminos-inca-2019-luis-alayza-siempre-sone-auto-traccion-simple-gane-general-puro-necio-he-logrado-136919","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db18fd538b6d.jpeg"},{"id":136918,"title":"\"Estoy triste por no ser titular\": el drama de Arturo Vidal por no tener minutos en Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-arturo-vidal-revela-vivir-mal-momento-equipo-titular-liga-santander-espana-136918","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db18c4c16f1d.jpeg"},{"id":136916,"title":"\u00a1La cantera entra al agua! J\u00f3venes tablistas correr\u00e1n la \u00faltima fecha del Circuito Mundial Junior de la WSL en M\u00e1ncora","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/surf-daniella-rosas-otros-jovenes-tablistas-correran-ultima-fecha-circuito-mundial-junior-wsl-mancora-136916","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db13b3fe444a.jpeg"},{"id":136503,"title":"As\u00ed puedes obtener los memojis de WhatsApp del iPhone en tu Android","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/whatsapp-puedes-crear-memojis-iphone-celular-android-viral-smartphone-apps-aplicaciones-wasap-nnda-nnrt-136503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/20\/5dad134e30a85.jpeg"},{"id":136923,"title":"\u00a1Qu\u00e9 vengan los goles!","categoria":"Impresa","slug_categoria":"depor\/impresa","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/vengan-goles-136923","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db19ebced625.jpeg"},{"id":136921,"title":"Ya est\u00e1 decidido: Fabi\u00e1n Ruiz ser\u00e1 jugador del Real Madrid, seg\u00fan informa prensa espa\u00f1ola","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-2020-fabian-ruiz-sera-nuevo-jugador-blanco-proxima-temporada-pelotazo-liga-santander-136921","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db19a669e715.jpeg"},{"id":136911,"title":"\u00bfEstamos cerca? Alejandro Dom\u00ednguez habl\u00f3 sobre las posibilidades que tiene Per\u00fa de organizar un Mundial de mayores","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-alejandro-dominguez-hablo-posibilidades-peru-organizar-mundial-mayores-136911","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db11d4cd3f01.jpeg"},{"id":136920,"title":"Cristiano solo sonr\u00ede: Juventus aprueba ampliaci\u00f3n de capital y sue\u00f1a con fichar a Mbapp\u00e9 y Neymar","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-2020-neymar-mbappe-planes-juventus-aprueba-ampliacion-capital-300-millones-serie-136920","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db194f0100cf.jpeg"},{"id":136910,"title":"Presidente de CONMEBOL explica por qu\u00e9 Per\u00fa fue elegido organizador del Mundial Sub 17","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-presidente-conmebol-explica-peru-elegido-organizar-mundial-sub-17-sub-20-136910","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db1191aca776.jpeg"},{"id":136906,"title":"Se unen River Plate y Flamengo: todas las finales entre Argentina y Brasil en la Copa Liberadores [FOTOS]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-flamengo-finales-argentina-brasil-copa-liberadores-fotos-136906","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/22\/5dafca06a4d08.jpeg"},{"id":136776,"title":"\u00a1Ampl\u00edan la ventaja! Los Nationals vencieron a los Astros en el Juego 2 de la Serie Mundial de b\u00e9isbol","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/serie-mundial-2019-houston-astros-vs-washington-nationals-vivo-juego-2-directo-online-via-fox-sports-espn-mlb-serie-mundial-beisbol-minute-maid-park-estados-unidos-nczd-136776","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/24\/5db134d90f529.jpeg"},{"id":136914,"title":"\u00a1Fenomenal! El sorprendente giro de Simone Biles para lanzar la bola en el Juego 2 de la Serie Mundial 2019 [VIDEO]","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/mlb-serie-mundial-2019-simone-biles-sorprendente-giro-lanzar-bola-juego-2-nationals-vs-astros-video-136914","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db12acee8570.jpeg"},{"id":136767,"title":"\u00a1No hubo fiesta en Brooklyn! Los Nets cayeron ante los Timberwolves en el arranque de la temporada 2019-20 de la NBA","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/brooklyn-nets-vs-minnesota-timberwolves-vivo-directo-online-sigue-duelo-nba-barclays-center-kyrie-irving-estados-unidos-mexico-espana-nczd-136767","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db121aa9d234.jpeg"},{"id":136912,"title":"Dupla letal: brutal asistencia de Ruid\u00edaz y golazo de Lodeiro para el Sounders en los play-off de la MLS [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/ruidiaz-asistencia-genial-pase-pulga-gol-lodeiro-sounders-vs-real-salt-lake-play-off-mls-136912","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db11f2578239.jpeg"},{"id":136797,"title":"LDU de Quito venci\u00f3 2-0 a Emelec y toma ventaja en la semifinal de la Copa Ecuador","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/liga-quito-vs-emelec-vivo-copa-ecuador-seguir-estadio-rodrigo-paz-delgado-canal-futbol-alineaciones-partido-directo-online-ecuador-ec-nnda-nnrt-136797","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db1195ea9bf1.jpeg"},{"id":136907,"title":"Estas son las caracter\u00edsticas de los Samsung A10s, A20s y A30s lanzados en Per\u00fa","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/samsung-lanza-nuevos-celulares-a10s-a20s-a30s-peru-viral-smartphone-nnda-nnrt-136907","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db113819c0cf.jpeg"},{"id":136505,"title":"\u00a1Fue un baile! Flamengo gole\u00f3 5-0 a Gremio y se clasific\u00f3 a la final de la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/gremio-vs-flamengo-vivo-fox-sports-2-semifinal-copa-libertadores-23-octubre-2019-estadio-maracana-ver-futbol-gratis-online-horarios-canales-tv-estadio-maracana-nnda-nnrt-136505","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db10dfb7a200.jpeg"},{"id":136904,"title":"Final Copa Libertadores 2019: \u00bfd\u00f3nde y cu\u00e1ndo se jugar\u00e1 el duelo River Plate vs Flamengo?","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/river-plate-vs-flamengo-fecha-horarios-gran-final-unica-copa-libertadores-2019-136904","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/05\/23\/5b06108bb3339.jpeg"},{"id":136905,"title":"CONMEBOL anunci\u00f3 que Per\u00fa ser\u00e1 sede del Mundial Sub 17 del 2021","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-conmebol-anuncio-peru-sera-sede-mundial-sub-17-2021-136905","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db10a895bf8a.jpeg"},{"id":136758,"title":"Liga de Quito venci\u00f3 a Emelec en el Rodrigo Paz por la 'semi' de ida de la Copa de Ecuador 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/liga-quito-vs-emelec-vivo-directo-fecha-hora-canales-online-canal-futbol-teleamazonas-gol-tv-partido-semifinales-copa-ecuador-2019-estadio-rodrigo-paz-minuto-minuto-136758","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db10b6e225e7.jpeg"},{"id":136742,"title":"Con pie y medio en la final: Liga de Quito venci\u00f3 2-0 a Emelec en el Rodrigo Paz por la Copa de Ecuador","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/liga-quito-vs-emelec-vivo-rodrigo-paz-directo-transmision-narracion-canal-futbol-goltv-online-copa-ecuador-2019-quito-nczd-136742","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db10a0fe5201.jpeg"},{"id":136748,"title":"Triunfo y clasificaci\u00f3n: Monterrey derrot\u00f3 a Leones Negros y avanz\u00f3 a los octavos de final de Copa MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-leones-negros-vivo-online-directo-espn-grupo-2-copa-mx-fecha-6-tudn-fox-sports-tv-azteca-univision-estadio-jalisco-minuto-minuto-nczd-136748","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db1077937a4e.jpeg"},{"id":136902,"title":"Moreno y la respuesta a Ferrari: \"Demostr\u00f3 que no est\u00e1 capacitado para gestionar un club grande como Universitario\"","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-carlos-moreno-respondio-jean-ferrari-capacitado-gestionar-club-grande-136902","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/22\/5d35e7a324378.jpeg"},{"id":136901,"title":"Gabigol siendo Gabigol: doblete de Barbosa para el 3-0 de Flamengo que espera a River en la final [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/gol-doblete-gabigol-flamengo-vs-gremio-copa-libertadores-2019-video-136901","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db1048d6e90e.jpeg"},{"id":136900,"title":"\u00a1Buen inicio! Juan Pablo Varillas venci\u00f3 al brasile\u00f1o Clezar en su debut en el Challenger de Lima 2019 [VIDEO]","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/juan-pablo-varillas-vencio-brasileno-guilherme-clezar-avanzo-octavos-final-challenger-lima-2019-136900","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db125d2a328c.jpeg"},{"id":136899,"title":"\u00a1Que venga River de una vez! Gabigol marca el 2-0 de Flamengo y liquida a Gremio en Copa Libertadores [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/flamengo-vs-gremio-vivo-ver-gol-gabigol-2-0-mengao-copa-libertadores-136899","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db100e396947.jpeg"},{"id":136733,"title":"El que r\u00ede \u00faltimo...: Atl\u00e9tico Nacional se dej\u00f3 empatar ante Envigado en Medell\u00edn por la Liga \u00c1guila","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/atletico-nacional-vs-envigado-vivo-online-directo-win-sports-fecha-19-liga-aguila-rcn-caracol-tv-estadio-atanasio-girardot-medellin-colombia-peru-minuto-minuto-nczd-live-stream-136733","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0fa3eb1c8d.jpeg"},{"id":136898,"title":"\u00c9l la empez\u00f3 y \u00e9l la termin\u00f3: Bruno Henrique marca el 1-0 de Flamengo ante Gremio y huele a finalista [VIDEO]","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/flamengo-vs-gremio-vivo-ver-gol-bruno-henrique-1-0-mengao-copa-libertadores-136898","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0fbc0cbe8c.jpeg"},{"id":136897,"title":"\u00bfTu smartphone ser\u00e1 compatible con Disney +? Este es el listado oficial","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/disney-conoce-celular-compatible-aplicacion-truco-smartphone-aplicaciones-tutorial-nnda-nnrt-136897","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0fa6b8a2b4.jpeg"},{"id":136895,"title":"\u00a1Abran paso al 'Comandante'! Mario Salas fue captado apoyando las protestas en Chile [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/crisis-chile-sporting-cristal-mario-salas-captado-apoyando-protesta-santiago-gobierno-video-136895","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0f46fbda18.jpeg"},{"id":136896,"title":"Copa Libertadores: la paternidad de Marcelo Gallardo sobre Boca Juniors","categoria":"Goles","slug_categoria":"depor\/videos\/goles","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/videos\/goles\/copa-libertadores-paternidad-marcelo-gallardo-boca-juniors-video-nnav-noticia-136896","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0f76593093.png"},{"id":136894,"title":"\u00a1Uruguay nom\u00e1s! Federico Valverde 'evita' la llegada de Christian Eriksen al Real Madrid","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-fichajes-federico-valverde-evita-llegada-christian-eriksen-bernabeu-136894","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0f6463d358.jpeg"},{"id":136892,"title":"Administraci\u00f3n de la 'U' denunciar\u00e1 penalmente a Carlos Moreno por la captura de las redes sociales oficiales del club","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-denunciara-penalmente-carlos-moreno-captura-redes-sociales-oficiales-club-136892","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db096470a3d5.jpeg"},{"id":136893,"title":"Llega \"modo oscuro\" a Google Chrome y as\u00ed puedes activarlo","categoria":"Tecnolog\u00eda","slug_categoria":"depor\/depor-play\/tecnologia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/google-chrome-estrena-oscuro-puedes-obtenerlo-viral-smartphone-aplicaciones-apps-dark-mode-nnda-nnrt-136893","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/23\/5db0edbb7e89f.jpeg"}]