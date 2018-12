Netflix es un espacio donde el contenido audiovisual es observado por millones de personas en todo lo ancho del planeta tierra. Su principal fuerte son las producciones originales que están disponibles en HD y 4K, además de varios planes de pago para la suscripción mensual con la que se puede ver programas de manera ilimitada.

No obstante, dentro de su programación también se encuentran algunos títulos de anime que muchos han comentado no ser suficiente para un verdadero fan de este tipo de producto. Incluso algunas producciones propias se quedan cortas a diferencia de otras páginas como Crunchyroll.

Es por eso que Netflix , a pocos meses de finalizar el año, ha anunciado diversas superproducciones que planean traer de regreso clásicos como Neon Genesis Evangelion, Ultraman y, por supuesto, Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya.

En este artículo estaremos compartiendo todos los detalles del regreso de Seiya y sus amigos a la pantalla chica, con una aventura completamente renovada en CGI para Netflix en colaboración de Toei Animation.

Historia de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco

Knights of the Zodiac: Saint Seiya llegará en el 2019 de la mano de Netflix (Foto: Netflix) Knights of the Zodiac: Saint Seiya llegará en el 2019 de la mano de Netflix (Foto: Netflix) Knights of the Zodiac: Saint Seiya llegará en el 2019 de la mano de Netflix (Foto: Netflix)

Netflix cuenta la historia de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco de la siguiente manera:

"Knights of the Zodiac: Saint Seiya sigue la historia en tiempos modernos de jóvenes guerreros llamados 'Caballeros', quienes son protectores jurados de la reencarnación de la diosa griega Atena. Cada caballero porta una poderosa armadura basada en una constelación zodiacal. Ellos son los Caballeros del Zodiaco, que ayudan a Atena en su batalla contra poderosos Dioses Olímpicos que han jurado destruir la humanidad."

Se ha confirmado que este nuevo anime comenzará con el torneo de Galaxian Wars, aquel que fue organizado por la Fundación Graad que pretendía entregar la Armadura de Oro de Sagitario al ganador de la competición. Este arco acabaría con la aparición de los "Santos de Plata".

Novedades de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco

Saint Seiya (Foto: Internet) Saint Seiya tiene diferentes arcos, donde el más popular es el arco de Hades (Foto: Toei Animation)

Junto al anuncio de este remake del anime, también se ha confirmado una nueva película para la franquicia, pero esta tendrá un formato totalmente diferente: un live-action. Hasta el momento, las adaptaciones cinematográficas de Saint Seiya no han tenido un gran recibimiento o han sido canceladas sus continuaciones.

Gracias al nuevo tráiler revelado por Netflix en su cuenta oficial, el anime mostrará el camino de Seiya para conseguir la armadura de Pegaso, la reunión con sus amigos y la aparición de los "caballeros negros". Sin embargo, habrá un gran cambio en la historia, ya que Shun de Andrómeda sería un personaje femenino, a diferencia de la producción original.

Por otro lado, se ve que los Caballeros del Zodiaco también enfrentarán al ejército, algo que no se había visto en el anime original, con una batalla de máquinas contra las habilidades natas de los caballeros.

De momento no se sabe si Netflix también tendrá los derechos de distribución exclusivos, pero es muy probable que veamos el estreno dentro de la plataforma de Netflix, así como se verán todos los capítulos de Knights of the Zodiac: Saint Seiya.

Tráiler de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco

Netflix ha publicado el pasado 8 de diciembre el primer adelanto de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco. En el pequeño video, se puede observar como Seiya consigue su armadura de Pegaso, una que lo acompañará durante todas las sagas siguientes en caso Netflix, y la crítica, renueven para más temporadas animadas.

No obstante, existen muchos comentarios con respecto a la transformación final de Shun de Andrómeda a mujer, cuando originalmente era hombre en cualquiera de sus versiones. Además, los 'caballeros negros', que originalmente eran contrapartes oscuras de otros caballeros, se muestran como colosos negros al lado de Ikki:

Personajes de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco

Por lo que se sabe, la historia abarcará el arco desde el "Galaxian Wars" hasta los "Caballeros de Plata", donde participarán los siguientes personajes si se mantienen fieles al manga:

Ban del León Menor

Geki de la Osa Mayor

Hyōga de Cisne

Ichi de la Hidra

Ikki de Fénix

Jabu del Unicornio

Nachi del Lobo

Seiya de Pegaso

Shiryū de Dragón

Shun de Andrómeda

Ficha técnica de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco



Título original: Knights of the Zodiac: Saint Seiya (TV Series)

Director: Yoshiharu Ashino

País: Japón

Guión: Eugene Son junto con Masami Kurumada y su manga homónimo

Diseño de personajes: Terumi Nishii

Fotografía: Animación

Reparto: Animación

Productoras: Toei Animation, Netflix

Género: Acción, Animación, Manga, Fantástico

Sinopsis: Remake de “Los Caballeros del Zodiaco, Saint Seiya” en Netflix

Knights of the Zodiac: Saint Seiya presenta su póster oficial (Foto: Netflix) Knights of the Zodiac: Saint Seiya presenta su póster oficial (Foto: Netflix)

Fecha de estreno de Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco

De momento, Netflix solo ha confirmado que su nueva serie Knights of the Zodiac: Saint Seiya llegará a su plataforma a mediados del 2019. No se sabe si sus 12 episodios se lanzarán de manera directa o lo harán de forma progresiva capítulo por capítulo.