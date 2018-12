¡'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' al estilo anime! Mira este trabajo fan-made [VIDEO]

La consola Nintendo Switch se lanzó al mercado con un solo título disponible para comprar: ' The Legend of Zelda: Breath of the Wild '. Este juego venía en desarrollo en los pasados años y debutaba como el título que reviviría la saga.

Pues parece que cumplió, llegó a convertirse en el mejor juego del 2017 según las premiaciones de The Game Awards. A su vez, se llevó el premio a mejor dirección de videjuegos en el mismo certamen.

Hoy te compartimos un trabajo fan-made de una batalla del videojuego en estilo anime. Tras dos meses de trabajo, por fin Arya Yin y Youyang Kong liberaron su obra de arte en la plataforma de videos Vimeo.

El clip ha sido musicalizado por Sihan Yuan, mientras que Doudou fue el encargado de los efectos de sonidos. ¿Qué te pareció este trabajo fan-made de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild '?