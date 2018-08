Dragon Ball Super demostró que el anime no sólo es popular en Japón, sino en todo el mundo. Todos los días los amantes del anime buscan los últimos episodios de su serie favorita, pero las opciones son limitadas y más aún cuando buscas anime sub español de manera legal en Internet.



¿Cómo ver anime GRATIS online sub español? Si esto es lo que te preguntas y buscas desesperadamente, has llegado al lugar correcto. Si bien la mayoría de subtítulos que se ven en Internet son hechos por los fans, que tienen un enorme sistema en todo el mundo, existen traducciones oficiales que podemos disfrutar de forma gratuita en canales oficiales.

Aquí te presentamos algunas opciones simples y de fácil acceso para que puedas disfrutar del mejor anime sub español de manera gratuita y legal sin tener ningún problema con publicidad engañosa. Además, no tendrás ningún problema de descargar algún virus o programa malicioso para tu computadora o tu dispositivo móvil:

ÍNDICE











1. NETFLIX

Netflix (Foto: Netflix) Netflix (Foto: Netflix)

A pesar de no tener un catálogo extenso, si tiene algunos animes como Death Note, Castlevania y One Punch Man que valen la pena ver una o varias veces. Recordemos que Netflix tiene la posibilidad de disfrutar completamente gratis su contenido por un mes, así que aprovéchenlo para disfrutar sus animes favoritos durante este tiempo.

2. AMAZON PRIME

Amazon permite ver anime completamente gratis por 30 días. (Foto: Amazon) Amazon permite ver anime completamente gratis por 30 días. (Foto: Amazon) Amazon

Al igual que Netflix, Amazon Prime también tiene una opción para ver anime gratis con los primeros 30 días de prueba que ofrecen antes de cobrar la suscripción. De igual manera, su catálogo no es muy grande, pero podremos disfrutar de clásicos como Yu-Gi-Oh!, Fullmetal Alchemist Brotherhood y películas clásicas como Fist of the North Star.

3. HULU

Hulu (Foto: Hulu) Hulu (Foto: Hulu)

La compañía de streaming de Disney también tiene un sistema de suscripción de pago y una prueba gratuita por 30 días. En esta plataforma podremos encontrar algunos animes conocidos como My Hero Academia, Attack on Titan, Naruto Shippuden y muchos otros más.

Al igual que en los anteriores ejemplos, recuerden que deben acceder a la suscripción gratuita por 30 días y cancelarla antes que se cumpla el plazo si no quieren pagar este servicio.

4. CRUNCHYROLL

Crunchyroll Crunchyroll (Foto: Crunchyroll)

La web para ver anime por excelencia, esta es una de las pocas páginas que estrenan los últimos capítulos de nuestros anime favoritos a tan solo 1 hora de diferencia del estreno en Japón. Este web también funciona con un sistema de suscripción, pero hay una forma de ver su contenido gratis.

Así es, si te registras también podrás tener acceso a todo su catálogo por 30 días sin pagar nada. Luego de eso estará en tus manos continuar con los pagos mensuales o cancelar tu suscripción.

5. YOUTUBE

Foto: islaBit YouTube (Foto: islaBit)

Al igual que Cartoon Network, algunas páginas de televisión o las mismas productoras de algunas series de anime, colocan sus capítulos completos en la plataforma, con la posibilidad de que los usuarios suban sus propios subtítulos o agregándolos ellos de forma predeterminada.

Si bien es cierto que el catálogo oficial de estas páginas son bastante limitadas y difíciles de encontrar, también tenemos algunas series o trabajos de animación independientes que utilizan esta web para darse a conocer, por lo que es una buena forma de encontrar nuevo talento y ver anime gratis online.