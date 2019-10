One Punch Man: Toonami estrena oficialmente el doblaje a inglés en Estados Unidos de la serie

Las últimas

[{"id":135470,"title":"Jugaron al tenis en Espa\u00f1a: Argentina gole\u00f3 6-1 a Ecuador en amistoso internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-ecuador-vivo-directo-online-tv-resultado-goles-transmision-via-directv-tyc-sports-canal-futbol-amistoso-internacional-fecha-fifa-elche-espana-nczd-135470","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da34b1299f3c.png"},{"id":135476,"title":"Argentina venci\u00f3 6-1 a Ecuador: revive los goles e incidencias del amistoso en Elche [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-ecuador-vivo-horarios-canales-e-incidencias-directo-online-tv-via-tyc-sports-directv-canal-futbol-live-elche-amistoso-internacional-2019-135476","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da3334e67c9d.jpeg"},{"id":135583,"title":"Cuando la realidad supera a la ficci\u00f3n: tiroteo en medio de un partido de ni\u00f1os en Argentina [VIDEO]","categoria":"YouTube","slug_categoria":"depor\/redes-sociales\/youtube","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/redes-sociales\/youtube","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/redes-sociales\/youtube\/youtube-panico-tiroteo-medio-partido-ninos-argentina-video-135583","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da34cebb864f.jpeg"},{"id":135478,"title":"\u00a1Media caja en Europa! Argentina le meti\u00f3 un baile (6-1) a Ecuador en Elche","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/tyc-sports-vivo-argentina-vs-ecuador-directo-online-directv-fox-tnt-sports-ver-transmision-partido-amistoso-internacional-espana-135478","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da34b153caf6.png"},{"id":135579,"title":"Fue considerado el 'Nuevo Cristiano': Jes\u00e9 Rodr\u00edguez revel\u00f3 que en el Real Madrid se frustr\u00f3 su carrera","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/real-madrid-jese-rodriguez-revelo-lesion-champions-league-frustro-carrera-135579","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da348eab1905.jpeg"},{"id":135514,"title":"Pirata FC 0-0 Sport Boys en Olmos, duelo clave por evitar el descenso | LIGA 1 | EN VIVO","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sport-boys-vs-pirata-fc-vivo-online-directo-via-golperu-cmd-fecha-11-torneo-clausura-liga-1-movistar-francisco-mendoza-pizarro-olmos-live-sports-event-fecha-hora-canal-nczd-135514","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da29e1811100.jpeg"},{"id":135582,"title":"\u00a1La rodilla qued\u00f3 destrozada! La terrible lesi\u00f3n del portero de Nigeria [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/youtube-terrible-lesion-portero-nigeria-rodilla-quedo-destrozada-video-135582","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da346db63096.png"},{"id":135581,"title":"Sport Boys denuncia irregularidades en estadio de Olmos antes del choque ante Pirata FC [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sport-boys-vs-pirata-fc-chalacos-denuncian-irregularidades-estadio-olmos-partido-descender-video-135581","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da346911e58b.jpeg"},{"id":135540,"title":"EN VIVO | Melgar vs. Binacional HOY en el estadio de la UNSA por la fecha 11 del Torneo Clausura | Liga 1 | EN DIRECTO","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/melgar-vs-binacional-vivo-online-directo-via-golperu-cmd-fecha-11-torneo-clausura-liga-1-movistar-monumental-unsa-arequipa-live-sports-event-fecha-hora-canal-nczd-135540","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da29cdfd2e07.jpeg"},{"id":135580,"title":"Crisis de Ecuador: el gol de Pezzella para el 4-1 y paliza de Argentina en Elche [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/goles-argentina-vs-ecuador-vivo-german-pezzella-4-1-pase-dybala-elche-crisis-ecuador-video-135580","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da3457c7389d.jpeg"},{"id":135578,"title":"\u201cCristiano Ronaldo me llam\u00f3 para ir a la Juventus\u201d: la confesi\u00f3n de Ivan Rakitic","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-cristiano-ronaldo-llamo-ivan-rakitic-italia-135578","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da343d908313.png"},{"id":135575,"title":"Se arm\u00f3 un 'quilombo': la pelea entre Lautaro y Paredes por patear un penal ante Ecuador [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-ecuador-vivo-discusion-lautaro-paredes-patear-penal-intervencion-paul-video-135575","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da33eb29ab08.jpeg"},{"id":135577,"title":"\u00bfY Marches\u00edn? \u00c1ngel Mena sorprende de tiro libre y marca el descuento de Ecuador ante Argentina [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-ecuador-vivo-ver-gol-angel-mena-3-1-elche-amistoso-fifa-video-135577","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da33ff574596.jpeg"},{"id":135400,"title":"EN VIVO | Tabla de posiciones y acumulada del Clausura y la Liga 1: todos los resultados de la Fecha 11 | EN DIRECTO","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-acumulada-liga-1-vivo-via-golperu-fecha-11-toreo-clausura-universitario-deportes-alianza-lima-sporting-cristal-fecha-hora-canal-resultados-directo-135400","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/11\/5da0f361a85ef.jpeg"},{"id":135572,"title":"\u00bfD\u00f3nde est\u00e1n los jugadores de San Mart\u00edn que salieron campeones en 2010?","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-vs-san-martin-jugadores-club-santo-salieron-campeones-2010-blanquiazules-intimos-liga1-135572","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da32d080012c.jpeg"},{"id":135574,"title":"One Punch Man: Toonami estrena oficialmente el doblaje a ingl\u00e9s en Estados Unidos de la serie","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/ver-one-punch-man-temporada-2-via-toonami-online-dub-estados-unidos-english-dub-nnda-nnlt-135574","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da339c9a0f67.png"},{"id":135573,"title":"\u00a1Goleada en Elche! Leandro Paredes marc\u00f3 as\u00ed el 3-0 en el Argentina vs. Ecuador [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-ecuador-vivo-lautaro-martinez-marco-gol-3-0-amistoso-internacional-video-135573","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da337f24b064.png"},{"id":135570,"title":"\u00a1Para qu\u00e9 te traje! Autogol de Jhon Espinoza para el 2-0 de Argentina ante Ecuador en Elche [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-ecuador-vivo-gol-2-0-jhon-espinoza-propia-puerta-amistoso-fifa-elche-video-135570","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da3361cc0a47.jpeg"},{"id":135569,"title":"\u00a1El t\u00edo Lucas! Alario marc\u00f3 as\u00ed el 1-0 en el Argentina vs. Ecuador en Espa\u00f1a [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-ecuador-vivo-gol-lucas-alario-amistoso-internacional-espana-135569","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da33525c22a5.png"},{"id":135537,"title":"EN VIVO | Alianza Lima vs San Mart\u00edn en el Gallardo por la fecha 11 del Torneo Clausura | LIGA 1 | EN DIRECTO","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-san-martin-vivo-online-via-golperu-directo-ver-transmision-gratis-jornada-11-torneo-clausura-fecha-hora-canal-135537","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da27d3dd958f.png"},{"id":135568,"title":"Cristian Benavente confirm\u00f3 conversaci\u00f3n con Ricardo Gareca previa a los amistosos de Per\u00fa ante Uruguay","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-cristian-benavente-confirmo-conversacion-ricardo-gareca-amistosos-uruguay-nczd-135568","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da33168bf885.jpeg"},{"id":135567,"title":"Rakitic sale en enero: Barcelona listo para dos ventas en el mercado de fichajes","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-fichajes-rakitic-carles-alena-salen-camp-nou-mercado-invierno-135567","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da331776d236.png"},{"id":135552,"title":"Tabla de Posiciones y Acumulada EN VIVO: sigue a Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal por el Torneo Clausura","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/tabla-posiciones-acumulada-vivo-sigue-universitario-alianza-lima-sporting-cristal-torneo-clausura-135552","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da29c4647bfe.jpeg"},{"id":135566,"title":"El mejor deportista del mundo: 'D\u00eda de Franco', la columna de Franco Lostaunau","categoria":"Full Deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/mejor-deportista-mundo-dia-franco-columna-franco-lostaunau-135566","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da32fc8a1ab3.jpeg"},{"id":135466,"title":"Todo mal para Brasil: empat\u00f3 1-1 ante Nigeria por Amistoso Internacional y perdi\u00f3 a Neymar por lesi\u00f3n","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/brasil-vs-nigeria-vivo-directo-ver-transmision-via-directv-sports-globo-sportv-dazn-online-gratis-amistoso-internacional-live-fecha-fifa-2019-nczd-135466","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da32e8749e33.jpeg"},{"id":135545,"title":"EN VIVO | Per\u00fa vs. Colombia hoy en amistoso internacional Sub 23 desde el estadio Miguel Grau del Callao | EN DIRECTO","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/peru-vs-colombia-vivo-online-ver-movistar-deportes-directo-live-hora-fecha-canal-directo-amistoso-internacional-torneo-preolimpico-sudamericano-sub-23-2020-seguir-transmision-goles-noticia-video-135545","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da286607310c.jpeg"},{"id":135561,"title":"\"No est\u00e1 mal para uno de 33 a\u00f1os \u00bfno?\": Cristiano Ronaldo, Buffon y el golazo de chalaca en Champions","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/cristiano-ronaldo-mal-33-anos-revelo-buffon-gol-chilena-chalaca-champions-league-135561","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da31a46a51cf.jpeg"},{"id":135564,"title":"\u00a1Cazador en el \u00e1rea! El gol de Casemiro tras espectacular cabezazo de Marquinhos y empate de Brasil [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/gol-casemiro-brasil-vs-nigeria-vivo-1-1-espectacular-cabezazo-rebote-amistoso-internacional-video-135564","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da3225e1782d.jpeg"},{"id":135562,"title":"Su cuerpo ya no es el mismo: Neymar volvi\u00f3 a lesionarse y sali\u00f3 del Brasil vs Nigeria a los 12'","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/brasil-vs-nigeria-neymar-lesionado-salio-campo-12-enciende-alarmas-video-canarinha-nczd-135562","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da31a0666f04.jpeg"},{"id":135563,"title":"\u00a1Nadie marca! El sorpresivo gol de Nigeria tras agarrar dormida a la defensa de Brasil [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/brasil-vs-nigeria-vivo-gol-aribo-1-0-agarrar-dormida-defensa-canarinha-video-135563","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da31c663f4cc.jpeg"},{"id":135560,"title":"\u00a1Qu\u00e9 noticia! Messi ya tiene fecha confirmada para su vuelta con Argentina y enfrentar\u00e1 a Neymar","categoria":"Argentina","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/argentina","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina\/argentina-vs-ecuador-confirmado-lionel-messi-volvera-albiceleste-noviembre-enfrentar-neymar-135560","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da312c1207c7.jpeg"},{"id":135179,"title":"Ousmane Demb\u00e9l\u00e9, el 'Thierry Henry' de la era moderna que no identifica si es diestro o zurdo [PERFIL]","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/ousmane-dembele-biografia-historia-perfil-titulos-estadisticas-novia-estatura-vida-personal-jugador-fc-barcelona-seleccion-francia-135179","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da30f51588f3.jpeg"},{"id":135550,"title":"\u00a1Partidazo en Elche! Las alineaciones de Argentina y Ecuador por Amistoso Internacional","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-ecuador-alineaciones-once-partido-via-tyc-sports-amistoso-internacional-elche-fotos-135550","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da29b6f1b491.jpeg"},{"id":135559,"title":"\u00a1Ponte a punto!","categoria":"Impresa","slug_categoria":"depor\/impresa","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/impresa\/ponte-punto-135559","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/13\/5da2fdc52acc8.jpeg"},{"id":135557,"title":"Una promesa belga m\u00e1s a la lista: Yari Verschaeren, el nuevo alumno estrella de la academia del Anderlecht","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/futbol-internacional-yari-verschaeren-nuevo-alumno-estrella-academia-anderlecht-dpm-135557","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da270c0f12b5.jpeg"},{"id":135556,"title":"F1 EN VIVO: sigue el Gran Premio de Jap\u00f3n desde el Circuito de Suzuka","categoria":"Fierros","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/fierros","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/fierros\/f1-vivo-gp-japon-directo-online-via-fox-action-sigue-carrera-lewis-hamilton-sebastian-vettel-circuito-suzuka-135556","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2aabdd180b.jpeg"},{"id":135555,"title":"\u00a1Pide el t\u00edtulo! Joanna Jedrzejczyk derrot\u00f3 a Michelle Waterson en la estelar del UFC Tampa [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-joanna-jedrzejczyk-derroto-michelle-waterson-decision-unanime-estelar-evento-tampa-video-135555","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2a3d581ae3.jpeg"},{"id":135554,"title":"\u00c1ngel Comizzo: \"Melgar y Binacional nos complicaron m\u00e1s que Sporting Cristal\"","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-deportes-angel-comizzo-melgar-binacional-complicaron-sporting-cristal-135554","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/07\/14\/5d2b5e364749d.jpeg"},{"id":135553,"title":"\u00a1Todo vale! Peleador de UFC noque\u00f3 a su rival con certero talonazo al rostro en Tampa [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-niko-price-noqueo-james-vick-talonazo-rostro-tampa-video-135553","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da29c6a12d48.jpeg"},{"id":135527,"title":"Paraguay vs. Eslovaquia EN VIVO v\u00eda Tigo Sports chocan por amistoso internacional desde Bratislava","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/paraguay-vs-eslovaquia-vivo-bratislava-online-transmision-narracion-tigo-sports-dazn-directo-amistoso-internacional-nczd-135527","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da264c8383a1.jpeg"},{"id":135446,"title":"Universitario y Cristal igualaron 0-0 por la fecha 11 del Torneo Clausura","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sporting-cristal-vivo-torneo-clausura-liga-1-futbol-peruano-monumental-ate-estadisticas-previa-alineaciones-via-gol-peru-nnda-nnrt-135446","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da295703c102.jpeg"},{"id":135551,"title":"\u00a1De cara a la lona! Mike Davis noque\u00f3 a su rival con tremendo derechazo en el UFC Tampa [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-mike-davis-tremendo-nocaut-conecto-thomas-gifford-tampa-video-135551","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da29638dbe96.jpeg"},{"id":135413,"title":"No se hicieron nada: Universitario empat\u00f3 0-0 con Sporting Cristal y se mantiene en la punta del Torneo Clausura [VIDEO]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-vs-sporting-cristal-vivo-fecha-hora-canal-online-fecha-11-torneo-clausura-directo-monumental-seguir-transmision-via-golperu-135413","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2821ec2b9e.jpeg"},{"id":135546,"title":"\u00a1Conectados desde Tailin! Alemania vs. Estonia EN VIVO juegan por Eliminatorias Eurocopa 2020","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/alemania-vs-estonia-vivo-tallin-online-transmision-narracion-directv-sky-directo-eliminatorias-eurocopa-2020-live-nczd-135546","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da295d304b6d.jpeg"},{"id":135549,"title":"Vac\u00edlate con los divertidos memes que dej\u00f3 el empate sin goles entre Universitario y Sporting Cristal [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/universitario-deportes-vs-sporting-cristal-diviertete-memes-dejo-empate-fecha-11-clausura-fotos-135549","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/10\/29\/5bd74842da4e1.jpeg"},{"id":135487,"title":"Argentina vs. Ecuador v\u00eda DirecTV Sports: fecha, hora y c\u00f3mo ver online TV el partido amistoso","categoria":"F\u00fatbol Internacional","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/argentina-vs-ecuador-vivo-amistoso-internacional-fifa-2019-elche-canales-horarios-albiceleste-tricolor-futbol-gratis-dybala-alario-lautaro-martinez-ar-ec-nnda-nnrt-135487","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2155aea288.jpeg"},{"id":135491,"title":"\u00a1Con Keylor Navas! Costa Rica vs. Curazao EN VIVO juegan por Grupo D de Liga de Naciones Concacaf","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/costa-rica-vs-curazao-vivo-alejandro-morea-soto-directo-transmision-narracion-multimedios-teletica-tigo-sports-tudn-onlin-liga-naciones-concacaf-nczd-135491","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da28e2c0c61c.jpeg"},{"id":135547,"title":"No solo la pasa mal en el Real Madrid: entrenador de Serbia decidi\u00f3 castigar a Luka Jovic","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-luka-jovic-castigo-seleccionador-serbia-convoca-liga-santander-135547","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/10\/12\/5da2896db77da.jpeg"}]