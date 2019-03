Avengers: Endgame | ¿Cómo el nuevo tráiler alimenta supuesto viaje en el tiempo y reinicio del MCU?

Las últimas

[{"id":107407,"title":"Binacional vs. UTC EN VIVO: 'poderoso del sur' gana 1-0 en Juliaca","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/binacional-vs-utc-vivo-online-via-golperu-fecha-5-apertura-2019-liga-1-nndc-107407","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/14\/5c8b14822f704.jpeg"},{"id":107412,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfC\u00f3mo el nuevo tr\u00e1iler alimenta supuesto viaje en el tiempo y reinicio del MCU?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-nuevo-trailer-alimenta-supuesto-viaje-teoria-reinicio-linea-temporal-captain-america-peggy-carter-teorias-nnda-nnlt-107412","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/14\/5c8abed41c21e.jpeg"},{"id":107518,"title":"\u00a1Una pelea que promete! Jorge Masvidal y el careo ante Darren Till previo al UFC Londres [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-londres-jorge-masvidal-vs-darren-till-careo-previo-pelea-video-107518","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8c121beabdd.jpeg"},{"id":107523,"title":"Binacional vs. UTC: Jefferson Collazos anot\u00f3 el primer gol de la quinta fecha de la Liga 1 | VIDEO","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/binacional-vs-utc-jefferson-collazos-anoto-primer-gol-quinta-fecha-liga-1-video-107523","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8c10dc00927.jpeg"},{"id":107510,"title":"Tigres vs. Quer\u00e9taro: chocan en partidazo en Nuevo Le\u00f3n por la jornada 11 del Clausura 2019 de Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/tigres-vs-queretaro-vivo-directo-ver-transmision-via-univision-deportes-tv-online-jornada-11-clausura-2019-liga-mx-nuevo-leon-mexico-nndc-107510","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8c00a5541a1.jpeg"},{"id":107519,"title":"Hecatombe en el Sevilla: Pablo Mach\u00edn no es m\u00e1s t\u00e9cnico y Monchi podr\u00eda pegar la vuelta","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/sevilla-despidio-pablo-machin-eliminacion-europa-league-monchi-volver-107519","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8c0e38b7661.jpeg"},{"id":107512,"title":"Monterrey vs. Tijuana: chocan desde Estadio Caliente por jornada 11 del Clausura 2019 de Liga MX","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/monterrey-vs-tijuana-vivo-directo-ver-transmision-via-fox-sports-tv-online-jornada-11-clausura-2019-liga-mx-mexico-nndc-107512","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8c040412624.jpeg"},{"id":107517,"title":"FIFA 19 | La \"eNations Cup\" presenta a los 20 pa\u00edses participantes, tres de ellos con latinoamericanos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fifa-19-enations-cup-presenta-20-paises-participantes-tres-latinoamericanos-107517","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8c050729b64.jpeg"},{"id":107516,"title":"Pok\u00e9mon: Detective Pikachu tendr\u00e1 c\u00f3mic oficial y ya cuenta con un dibujante latinoamericano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/pokemon-detective-pikachu-tendra-comic-oficial-cuenta-dibujante-latinoamericano-107516","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8c079d7504b.jpeg"},{"id":107514,"title":"\u00a1Revoluci\u00f3n total! Todo lo que debes saber acerca del nuevo Mundial de Clubes con 24 equipos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mundial-clubes-2021-formato-detalles-nuevo-torneo-fifa-24-equipos-107514","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8c0770a992e.jpeg"},{"id":107509,"title":"\u00bfCon la plata baila 'La Bestia'? Seth Rollins dijo que Brock Lesnar solo \"est\u00e1 en WWE por el dinero\"","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-seth-rollins-brock-lesnar-empresa-dinero-107509","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8c0558d2e28.jpeg"},{"id":107513,"title":"Dota 2: Major DreamLeague Season 11| 'Infamous Gaming' es derrotado por 'Fnatic' y pasa a 'Lower Brackets'","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/dota-2-major-dreamleague-season-11-infamous-gaming-derrotado-fnatic-pasa-lower-brackets-107513","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bfd7b317b3.jpeg"},{"id":107511,"title":"Guardianes de la Galaxia 3: James Gunn regresa como director de la pel\u00edcula de Marvel","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/guardianes-galaxia-3-james-gunn-regresa-director-pelicula-marvel-avengers-4-endgame-107511","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8c0066cba9c.jpeg"},{"id":107507,"title":"Algo nunca antes visto: \u00bfc\u00f3mo se repartir\u00edan los cupos en Sudam\u00e9rica para el nuevo Mundial de Clubes?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/mundial-clubes-2021-formato-contaria-4-campeones-copa-libertadores-2-sudamericana-martin-liberman-107507","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bfe1a6e5e9.jpeg"},{"id":107447,"title":"Tabla de Posiciones de la Liga 1 antes de iniciarse la fecha 5 del Torneo Apertura","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/tabla-posiciones-liga-1-vivo-directo-resultados-jugarse-fecha-5-torneo-apertura-actualizada-107447","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/14\/5c8b1f7ed819b.jpeg"},{"id":107496,"title":"Dragon Ball Super | \u00a1Revelado el contenido de las escenas eliminadas! Nappa era protagonista de esta pelea","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-escenas-eliminadas-reveladas-70-minutos-cortados-pelicula-dbs-dragon-107496","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8be520ad516.jpeg"},{"id":107483,"title":"Avengers Endgame | Thanos estar\u00eda intentando detener a otro poderoso villano seg\u00fan teor\u00eda","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-thanos-bueno-teoria-deteniendo-poderoso-villano-107483","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bd4bbb9ecc.jpeg"},{"id":107439,"title":"\u00bfCapitana Marvel tiene los poderes de la Gema del Espacio? Carol Danvers ser\u00eda clave para derrotar a Thanos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/capitana-marvel-poderes-teseracto-gema-espacio-thanos-captain-marvel-nnda-nnlt-107439","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/14\/5c8aeb799123f.jpeg"},{"id":107445,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfQu\u00e9 significa hacer \"lo que sea necesario\" al final de la Fase 3 del MCU?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-significa-sea-necesario-final-fase-3-mcu-preocupa-fans-nnda-nnlt-107445","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/14\/5c8b0dc92ae13.jpeg"},{"id":107441,"title":"\"Avengers: Endgame\": tr\u00e1iler en YouTube supera los 21 millones de reproducciones solo en su primer d\u00eda","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/avengers-endgame-trailer-youtube-21-millones-reproducciones-primer-dia-nndc-107441","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/14\/5c8afe196c9de.png"},{"id":107506,"title":"Claudio Pizarro: su historia ser\u00e1 contada en un libro biogr\u00e1fico escrita por un periodista alem\u00e1n","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/claudio-pizarro-historia-sera-contada-libro-biografico-escrita-periodista-aleman-nndc-107506","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bf70a9e1d1.jpeg"},{"id":107443,"title":"PlayStation te lleva a ver la final de la UEFA Champions League en Madrid","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/tecnologia\/playstation-lleva-ver-final-uefa-champions-league-madrid-107443","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/14\/5c8b0afe5fbe8.png"},{"id":107504,"title":"''Es un alien'': Juventus se rinde ante Cristiano Ronaldo tras su hist\u00f3rica clasificaci\u00f3n en Champions","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/cristiano-ronaldo-juventus-bonucci-llama-alien-cr7-historica-clasificacion-champions-league-107504","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bf68ea3bae.jpeg"},{"id":107503,"title":"El optimismo de Carlos C\u00e1ceda para convertirse en el arquero titular de la Selecci\u00f3n [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-optimismo-carlos-caceda-convertirse-arquero-titular-bicolor-video-107503","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bedb206842.jpeg"},{"id":107486,"title":"Manchester City vs. Swansea: juegan en partidazo por cuartos de final de la FA Cup 2019 | v\u00eda DAZN","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/manchester-city-vs-swansea-vivo-directo-ver-transmision-via-dazn-bein-sports-tv-online-cuartos-final-fa-cup-2019-inglaterra-argentina-nndc-107486","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/03\/15\/5c8bdbfc9566c.jpeg"}]