Avengers: Endgame | ¿Misión imposible? Guionista habló sobre cómo se devuelve la Gema del Alma

[{"id":114651,"title":"Los h\u00e9roes inesperados de la Champions League: Lucas Moura, Wijnaldum y Origi, jugadores que hicieron historia","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/champions-league-lucas-moura-origi-heroes-inesperados-liverpool-tottenham-semifinales-nndc-114651","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd430f69d9d2.jpeg"},{"id":114674,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: la fecha oficial para conocer la lista de convocados a la Copa Am\u00e9rica 2019 [VIDEO]","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-fecha-oficial-conocer-convocados-copa-america-114674","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd44eab94b89.jpeg"},{"id":114402,"title":"\"Spider-Man: Far From Home\" | \u00bfMysterio no era un villano? \u00bfCu\u00e1l es el origen de este personaje?","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-mysterio-diferente-comic-lejos-casa-spiderman-114402","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/07\/5cd1f61222647.jpeg"},{"id":114673,"title":"Dura decisi\u00f3n: la final de la Copa Sudamericana 2019 ya no ser\u00e1 en Lima, sino en Asunci\u00f3n","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/final-copa-sudamericana-2019-lima-sera-sede-conmebol-dio-asuncion-nndc-114673","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd44bc793a6b.jpeg"},{"id":114634,"title":"La \u00faltima advertencia de Florentino: estrella tiene que elegir entre irse o jugar con el Real Madrid Castilla","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-noticias-gareth-bale-enviado-castilla-acepta-salida-club-verano-liga-santander-espana-114634","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd411aeb10df.jpeg"},{"id":114506,"title":"Avengers: Endgame | Peggy Carter habr\u00eda revelado la aparici\u00f3n de un nuevo h\u00e9roe en la pel\u00edcula","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-misterioso-dialogo-peggy-carter-revelaria-aparicion-proximo-superheroe-avengers-4-vengadores-capitan-britania-spoiler-114506","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd30f49dcd7b.jpeg"},{"id":114566,"title":"Dragon Ball Super: el manga revela el plan secreto para salvar a los namekianos de Moro","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-muestra-plan-salvar-namekianos-extincion-114566","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd34268c1511.jpeg"},{"id":114675,"title":"Avengers: Endgame | Director explica c\u00f3mo fue posible que Capit\u00e1n Am\u00e9rica levante el Mjolnir de Thor","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-director-explica-posible-capitan-america-levante-mjolnir-thor-vengadores-avengers-4-mcu-ucm-marvel-studios-114675","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd44dd28164c.jpeg"},{"id":114631,"title":"UFC 237: fecha, horarios, canales y cartelera completa del megaevento en Brasil","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/ufc-237-fecha-horarios-canales-cartelera-evento-brasil-rose-namajunas-anderson-silva-jose-aldo-carlos-huachin-114631","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd44cec75f44.jpeg"},{"id":114671,"title":"Fortnite Temporada 9: desaf\u00edos de la semana 1 y c\u00f3mo solucionarlos [GU\u00cdA]","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/fortnite-temporada-9-desafios-semana-1-solucionarlos-guia-battle-royale-114671","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd44b03ccc4b.jpeg"},{"id":114635,"title":"Sacrifican a uno, llega Hazard: el jugador del Real Madrid que fichar\u00e1 Chelsea para facilitar negociaciones","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-real-madrid-eden-hazard-llega-bernabeu-mateo-kovacic-firma-chelsea-verano-liga-santander-espana-114635","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd417fb8d910.jpeg"},{"id":114665,"title":"\u00a1Florentino salta de alegr\u00eda! El movimiento que saca del camino a Juventus en la pelea por Paul Pogba","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-pogba-sancion-mino-riola-le-deja-puerta-abierta-equipo-blanco-fichajes-liga-santander-espana-italia-114665","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd44a6494afd.jpeg"},{"id":114401,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: \u00bfQui\u00e9nes ser\u00edan los 40 convocados por en la lista preliminar de Copa Am\u00e9rica?","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana-quienes-serian-40-convocados-lista-preliminar-copa-america-brasil-2019-114401","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd33cad23f64.jpeg"},{"id":114670,"title":"Avengers: Endgame | Explican por qu\u00e9 este Vengador no tuvo un funeral digno de un superh\u00e9roe","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-explican-vengador-tuvo-funeral-digno-superheroe-avengers-4-vengadores-black-widow-viuda-negra-114670","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/28\/5cc5e5a97cb7e.jpeg"},{"id":114664,"title":"\u00a1Bombazo! Barcelona quiere a este DT para que reemplace a Valverde tras fracaso en Champions","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-cules-nombre-tecnico-reemplazar-valverde-fracaso-champions-114664","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd44970680eb.jpeg"},{"id":114555,"title":"HOY Sporting Cristal vs. Olimpia EN VIVO por la haza\u00f1a en la Copa Libertadores | EN DIRECTO","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-vs-olimpia-vivo-online-ver-gratis-fox-sports-facebook-watch-directo-copa-libertadores-2019-114555","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd33e5fdd7c6.jpeg"},{"id":114354,"title":"La Temporada 9 de Fortnite lleg\u00f3: Epic Games cierra la campa\u00f1a de intriga","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-temporada-9-season-9-epic-games-lanza-nueva-pista-proxima-temporada-114354","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/07\/5cd1d08c3f0ae.jpeg"},{"id":114668,"title":"Sporting Cristal vs. Olimpia EN VIVO: Duelo clave por el Grupo C de la Copa Libertadores 2019","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/sporting-cristal-vs-olimpia-vivo-duelo-clave-grupo-c-copa-libertadores-2019-directo-jornada-6-asuncion-streaming-hora-fecha-canal-fox-sport-3-facebook-live-nnda-nnrt-114668","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd447ce5d341.jpeg"},{"id":114540,"title":"Avengers: Endgame y Friends se fusionan en parodia que se vuelve viral en redes sociales [VIDEO]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-parodia-friends-viran-internet-video-avengers-4-114540","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3207594426.jpeg"},{"id":114667,"title":"Boca Juniors vs. Atl\u00e9tico Paranaense HOY EN VIVO: horarios y canales TV para VER la Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-atletico-paranaense-copa-libertadores-vivo-hoy-bombonera-buenos-aires-fecha-horarios-ver-futbol-gratis-fox-sports-fases-grupos-argentina-nnda-nnrt-114667","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd4461a1ad90.jpeg"},{"id":114666,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfMisi\u00f3n imposible? Guionista habl\u00f3 sobre c\u00f3mo se devuelve la Gema del Alma","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-mision-imposible-guionista-hablo-devuelve-gema-alma-capitan-america-vormir-redskull-stonekeeper-avengers-4-114666","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd446216210e.jpeg"},{"id":114561,"title":"Dragon Ball Super | En el d\u00eda de Goku los fans recuerdan las peleas m\u00e1s divertidas del anime","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dia-goku-fans-recuerdan-mejores-peleas-goku-historia-9-mayo-mexico-114561","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd340888306a.jpeg"},{"id":114661,"title":"\u00bfClaudio Pizarro a Alianza Lima? Werder Bremen se pronunci\u00f3 sobre la continuidad del delantero en el club alem\u00e1n","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/claudio-pizarro-alianza-lima-werder-bremen-pronuncio-continuidad-delantero-club-114661","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/24\/5cc08a0e08158.jpeg"},{"id":114657,"title":"\u00a1Se volvieron completamente locos! La reacci\u00f3n de Ferdinand y Lineker tras el 3-2 de Lucas Moura [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/tottenham-gol-lucas-moura-alocada-celebracion-ferdinand-lineker-champions-league-video-nndc-114657","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd438f9bf1a8.jpeg"},{"id":114533,"title":"Chelsea vs. Eintracht Frankfurt: hoy en Londres por vuelta de semifinales de Europa League 2019","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/chelsea-vs-eintracht-frankfurt-vivo-fox-sports-directo-semifinales-europa-league-2019-online-directv-sports-bein-sports-londres-nndc-114533","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd396de2c1fe.jpeg"},{"id":114659,"title":"\u00a1Fortnite habilita la Temporada 9! Conoce los nuevos cambios en el mapa del Battle Royale","categoria":"Esports","slug_categoria":"depor\/depor-play\/esports","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/esports\/fortnite-temporada-9-season-9-llega-actualizacion-futurista-nuevo-battle-pack-114659","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd43d879597e.jpeg"},{"id":114599,"title":"\u00a1Desde La Bombonera! Boca Juniors vs. Atl\u00e9tico Paranaense EN VIVO por la fecha 6 de Copa Libertadores","categoria":"Copa Libertadores","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/boca-juniors-vs-atletico-paranaense-vivo-directo-online-ver-transmision-via-fox-sports-copa-libertadores-2019-ver-fecha-hora-canal-boca-juniors-vs-athletico-paranense-nndc-114599","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd399ff734ee.jpeg"},{"id":114656,"title":"Emocionante: Lucas Moura llor\u00f3 cuando periodista le mostr\u00f3 su triplete al Ajax | [VIDEO]","categoria":"Champions League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/champions-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/champions-league\/lucas-moura-goles-delantero-lloro-periodista-le-mostro-triplete-ajax-video-114656","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd43dd992f27.jpeg"},{"id":114598,"title":"\u00a1Por el pase a la final! Valencia vs. Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO juegan en Mestalla por Europa League","categoria":"Europa League","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/europa-league","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/europa-league\/valencia-vs-arsenal-vivo-espn-2-europa-league-2019-directo-directv-sports-online-mestalla-semifinales-bein-sports-nndc-114598","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3984d13957.jpeg"},{"id":114633,"title":"Nadal vs. Tiafoe: juegan por los octavos de final del Masters 1000 de Madrid","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/nadal-vs-tiafoe-vivo-espn-online-masters-1000-madrid-2019-ver-fecha-hora-canal-partido-nadal-vs-tiafoe-ver-partido-masters-1000-madrid-nndc-114633","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3abbd187cd.jpeg"},{"id":114643,"title":"El regreso del '9': Karim Benzema podr\u00eda regresar al equipo ante la Real Sociedad por LaLiga","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-vs-real-sociedad-karim-benzema-aparecer-fecha-37-liga-santander-espana-nndc-114643","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd4264b61142.jpeg"},{"id":114655,"title":"Selecci\u00f3n Peruana: N\u00e9stor Bonillo se junt\u00f3 con Carlos Zambrano y el comando t\u00e9cnico de Basel en Suiza","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/seleccion-peruana-carlos-zambrano-visitado-preparador-fisico-blanquirroja-nndc-114655","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd43697b4975.jpeg"},{"id":114625,"title":"\u00bfC\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde ver el Am\u00e9rica vs. Cruz Azul EN VIVO desde el Estadio Azteca?","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-vs-cruz-azul-vivo-canal-5-directo-tdn-liguilla-mx-clausura-2019-online-televisa-estadio-azteca-114625","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd395158ab48.jpeg"},{"id":114607,"title":"\u00a1Partidazo por Liguilla MX! Am\u00e9rica vs. Cruz Azul EN VIVO y EN DIRECTO desde el Azteca por cuartos de final","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-cruz-azul-vivo-televisa-deportes-directo-univision-liguilla-mx-clausura-2019-online-tdn-estadio-azteca-nndc-114607","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd36b95196ba.jpeg"},{"id":114653,"title":"Paolo Guerrero y el conmovedor mensaje dedicado a su sobrino","categoria":"Selecci\u00f3n Peruana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/paolo-guerrero-seleccion-peruana-emotivo-conmovedor-mensaje-dedicado-primo-114653","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd4357a02e92.jpeg"},{"id":114616,"title":"\u00a1Conectados desde el Azteca! Fecha, hora y canales del Am\u00e9rica vs. Cruz Azul por los cuartos de final de Liguilla MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-cruz-azul-vivo-directo-azteca-online-ver-transmision-via-televisa-deportes-tdn-azteca-tv-fecha-hora-canales-ida-cuartos-final-liguillas-clausura-liga-mx-mexico-114616","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd3a391209b4.jpeg"},{"id":114648,"title":"No se hace problema: Inter pagar\u00e1 cerca de 60 millones por uno de los m\u00e1s se\u00f1alados del Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fc-barcelona-fichajes-inter-pagara-cerca-60-millones-criticados-liverpool-114648","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd433164819d.jpeg"},{"id":114637,"title":"\u00a1Sudamericano al Barcelona! La sorpresa que llegar\u00eda al Camp Nou en reemplazo de Cillessen para verano","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-barcelona-wuilker-farinez-sera-encargado-reemplazar-cillessen-deja-equipo-liga-santander-espana-114637","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd4209339844.jpeg"},{"id":114620,"title":"Federer vs. Monfils EN VIVO: sigue el partido por los octavos de final del Masters de Madrid","categoria":"Tenis","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/tenis","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/tenis\/roger-federer-vs-monfils-vivo-espn-ver-online-octavos-final-masters-1000-madrid-2019-ver-fecha-hora-canal-partido-federer-vs-monfils-ver-partido-masters-1000-madrid-nndc-114620","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd39e489f7f5.jpeg"},{"id":114652,"title":"Cruz Azul vs. Am\u00e9rica EN VIVO: \u00bfC\u00f3mo, cu\u00e1ndo y d\u00f3nde VER EN DIRECTO el partido por la Liga MX?","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/cruz-azul-vs-america-ver-vivo-liga-mx-ver-futbol-gratis-online-horarios-canales-television-internet-app-movil-alineaciones-estadisticas-previa-mexico-nnda-nnrt-114652","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd431490df58.jpeg"},{"id":114649,"title":"\u00bfPor qu\u00e9 no lo anuncian de una vez? La nueva pista del Ajax sobre la llegada de De Ligt al Barcelona","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-noticias-ligt-revelacion-der-sar-acerca-cuadro-azulgrana-liga-santander-fichajes-espana-114649","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd4314cadc72.jpeg"},{"id":114650,"title":"Am\u00e9rica \u2013 Cruz Azul HOY EN DIRECTO: sigue minuto a minuto el partido online por la Liga MX","categoria":"M\u00e9xico","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mexico","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mexico\/america-cruz-azul-vivo-cuartos-final-liguilla-mx-via-televisa-deportes-tdn-ver-futbol-gratis-online-previa-mexico-estadisticas-canales-internet-app-movil-mexico-nnda-nnrt-114650","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd42fa4013b9.jpeg"},{"id":114644,"title":"Universitario de Deportes: los tres cambios de Nicol\u00e1s C\u00f3rdova para ganar a Cantolao","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/universitario-deportes-tres-cambios-nicolas-cordova-ganar-cantolao-114644","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/09\/5cd42e7776ec8.jpeg"},{"id":114574,"title":"Sporting Cristal vs. Olimpia: el once que alinear\u00e1 Claudio Vivas para lograr la clasificaci\u00f3n en Paraguay [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/sporting-cristal-vs-olimpia-once-claudio-vivas-partido-copa-libertadores-fotos-114574","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/08\/5cd34d53779c1.jpeg"},{"id":114641,"title":"Alianza Lima: la poderosa raz\u00f3n por la que Pablo Bengoechea volver\u00eda a Matute","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/alianza-lima-poderosa-razon-pablo-bengoechea-volveria-matute-114641","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/12\/03\/5c05578950e26.jpeg"}]