Capitana Marvel: Brie Larson reveló que está intimidada por las expectativas del público

Todos quieren ser Capitana Marvel , pero nadie quiere estar en los zapatos de la actriz Brie Larson. La presión mediática debido a su participación en la próxima cinta de Marvel ha hecho que Larson reflexione sobre su desempeño ante el futuro éxito de taquilla.



Quien hará de Captain Marvel tiene la valla alta, debido a que se trata de la primera película en solitario de una superheroína del Universo Cinematográfico de Marvel. Por si esto fuera poco, también hablamos de la personaje más poderosa hasta la actualidad entre todos los superhéroes presentados en la pantalla grande.



" Desde luego que estoy muy asustada por toda la atención que estoy recibiendo últimamente. No voy a fingir que soy una chica fuerte a la que no le intimidan estos niveles de popularidad. Cuando vi que el número de seguidores de mi perfil de Instagram no paraba de crecer tras el estreno de 'Infinity War', casi entro en pánico", contó la actriz al portal Refinery 29.



" En ese momento no me había imaginado que alcanzaría tanta notoriedad y me preguntaba: '¿Pero por qué hay tanta gente prestándome atención así de repente?'. Y la verdad es que yo siento que soy el mismo tipo de persona corriente que siempre he sido, me siento exactamente igual, y por eso me sorprende tanto que desde fuera se me perciba de otra manera", agregó.