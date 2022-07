“Ms. Marvel”, la nueva serie de Marvel Studios en Disney Plus, está por cerrar su primera temporada. Solo contará con seis episodios y ya hay cinco compartidos en la aplicación; todavía no se ha confirmado si habrá una segunda entrega.

Pese a ser una de las series con mejor calificación de la productora, Iman Vellani no está satisfecha. Las críticas negativas le han llegado a las redes sociales y afirma que hay una campaña de odio en las reviews de los usuarios de portales webs especializados.

En una reciente entrevista para el medio NME, declaró que quería diferenciar a las personas con ”críticas honestas” y de aquellos que simplemente “escriben desde el odio” o por otras razones.

“Sé que están allí. Es algo que sabíamos que iba a pasar al entrar en esto. Sucedió cuando salieron los cómics en 2014. Estoy totalmente a favor de la crítica constructiva siempre que la gente tenga una preocupación o sugerencia legítima o algo real. Entonces me importa”, declaró.

“Pero todo el odio que he visto no tiene base, no tiene mérito, es simplemente por odiar, y eso está bien. No vas a impresionar a todos. Llegamos a nuestro público objetivo y llegamos a un público completamente nuevo que no sabía que se iba a enamorar de este personaje, personas que nunca antes se habían visto representadas de manera positiva”, finalizó.

Tráiler de “Ms. Marvel”

“Kamala es una fanática de los superhéroes con imaginación, particularmente cuando se trata de Capitana Marvel; Kamala siente que no encaja en la escuela y, a veces, incluso en casa, hasta que obtiene superpoderes como los héroes que admira”.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.