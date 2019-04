One Punch Man 2x02: tráiler, sinopsis, qué pasará y cómo ver online el episodio 2 de la temporada 2 de Wanpanman

Las últimas

[{"id":111000,"title":"As\u00ed reaccion\u00f3 la prensa argentina tras la goleada de River Plate a Alianza Lima en la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-vs-river-plate-reacciono-prensa-argentina-goleada-intimos-111000","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafd56562d9e.jpeg"},{"id":110817,"title":"Al borde del KO: Alianza Lima cay\u00f3 goleado 3-0 con River Plate en la Copa Libertadores [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-vs-river-plate-vivo-directo-copa-libertadores-fox-sports-facebook-watch-110817","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafc27f98bab.jpeg"},{"id":111001,"title":"\"Game of Thrones\": \u00bfTyrion Lannister se convertir\u00e1 en el gran traidor de la serie?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-tyrion-lannister-convertira-gran-traidor-serie-nndc-111001","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafd7d7575b3.jpeg"},{"id":110828,"title":"Lo dej\u00f3 en cuidados intensivos: River Plate gole\u00f3 3-0 a Alianza Lima en el Monumental por Copa Libertadores [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/river-plate-vs-alianza-lima-vivo-directo-via-fox-sports-online-fecha-4-grupo-copa-libertadores-gratis-facebook-watch-fecha-horarios-canales-110828","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafd25733a67.jpeg"},{"id":110862,"title":"\u00a1Desde Guayaquil! EN VIVO Emelec vs Deportivo Lara se enfrentan por cuarta jornada de la Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/emelec-vs-lara-vivo-via-fox-sports-fecha-4-grupo-b-copa-libertadores-directo-facebook-watch-guayaquil-2019-nndc-110862","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5caea1d6a9cd1.jpeg"},{"id":110971,"title":"Termina la semana de los peruanos: la tabla de posiciones en la fecha 4 de la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/tabla-posiciones-vivo-grupos-c-f-copa-libertadores-alianza-lima-melgar-sporting-cristal-fecha-4-online-gratis-110971","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafb561a00e2.jpeg"},{"id":110998,"title":"Alianza Lima: \u00bfa\u00fan tiene chances de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-chances-clasificar-octavos-final-copa-libertadores-nndc-110998","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafd4c8d0d08.jpeg"},{"id":110999,"title":"El golazo que sufri\u00f3 Alianza Lima y decret\u00f3 la goleada a favor de River Plate [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-vs-river-plate-golazo-recibieron-intimos-cerrar-goleada-monumental-video-110999","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafd5f808880.jpeg"},{"id":110996,"title":"No pudo con tanto: atleta francesa sufri\u00f3 terrible lesi\u00f3n al intentar levantar m\u00e1s de 100 kilos [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/youtube-terrible-lesion-sufrida-atleta-francesa-gaelle-nayo-ketchanke-video-nndc-110996","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafd2bd4c39b.jpeg"},{"id":110997,"title":"Alianza Lima vs. River Plate: la dura cr\u00edtica de Diego La Torre tras la derrota en la Copa Libertadores [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-vs-river-plate-dura-critica-diego-torre-derrota-copa-libertadores-video-110997","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafd60a3131b.jpeg"},{"id":110849,"title":"Per\u00fa vs. Ecuador EN VIVO por Sudamericano Sub 17: As\u00ed puedes ver HOY el partido por el Hexagonal Final","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/peru-vs-ecuador-vivo-sudamericano-sub-17-hexagonal-final-ver-futbol-gratis-via-movistar-deportes-latina-estadio-san-marcos-nnda-nnrt-110849","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae812765853.jpeg"},{"id":110995,"title":"No dejar\u00e1s de re\u00edr: los memes que dej\u00f3 el duelo de River Plate vs. Alianza Lima en Argentina [FOTOS]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-vs-river-plate-diviertete-memes-dejo-duelo-intimos-argentina-fotos-110995","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafd3e8e6fc5.jpeg"},{"id":110926,"title":"\"Avengers: Endgame\" | Mark Ruffalo revel\u00f3 una escena ins\u00f3lita de la historia de Capit\u00e1n Am\u00e9rica","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-4-endgame-mark-ruffalo-hablo-escena-extrana-escena-falsa-involucra-capitan-america-110926","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5caf7e9c10598.jpeg"},{"id":110858,"title":"\u00a1Desde el m\u00edtico Maracan\u00e1! San Jos\u00e9 vs. Flamengo chocan por cuarta jornada del Grupo D de Copa Libertadores 2019","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/copa-libertadores\/san-jose-vs-flamengo-vivo-fox-sports-3-directo-sportv-online-copa-libertadores-grupo-d-maracana-2019-nndc-110858","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5cae973842a5e.jpeg"},{"id":110593,"title":"Tabla de posiciones de la Libertadores EN VIVO en la jornada 4: Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/tabla-posiciones-vivo-grupos-c-f-copa-libertadores-alianza-lima-sporting-cristal-melgar-fecha-4-110593","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/09\/5cad01a70dbed.jpeg"},{"id":110992,"title":"Les juega en pared: Sergio Busquets nombr\u00f3 a sus sucesores en el Barcelona y Espa\u00f1a","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/sergio-busquets-barcelona-busi-nombro-sucesores-club-cule-espana-110992","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafd166b9724.jpeg"},{"id":110994,"title":"\"Avengers: Endgame\": \u00bfcu\u00e1nto tiempo hay desde Infinity War hasta Avengers 4?","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-pasado-final-avengers-infinity-war-avengers-4-nnda-nnlt-110994","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafcfd369fc7.jpeg"},{"id":110988,"title":"Tabla de posiciones del Sudamericano Sub 17 mientras se juega la fecha 4 del Hexagonal Final","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/seleccion-peruana\/tabla-posiciones-sudamericano-sub-17-juega-fecha-4-hexagonal-final-110988","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafb95ee8f80.jpeg"},{"id":110989,"title":"Liquid\u00f3 el partido: Mart\u00ednez Quarta anot\u00f3 el 2-0 ante Alianza Lima en el choque por la Copa Libertadores","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-vs-river-plate-martinez-quarta-anoto-2-0-choque-copa-libertadores-110989","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafcb4da952e.jpeg"},{"id":110854,"title":"\u00a1El que gana, va al Mundial! Uruguay vs. Chile EN VIVO: chocan por Hexagonal Final desde el estadio San Marcos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/uruguay-vs-chile-vivo-online-directo-ver-transmision-via-movistar-deportes-fecha-4-hexagonal-final-sudamericano-sub-17-peru-2019-nndc-110854","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/10\/5caeac0db536a.jpeg"},{"id":110990,"title":"Se cobr\u00f3 la 'huacha': Javier Pinola y la fuerte entrada sobre Kevin Quevedo que pudo acabar en roja [VIDEO]","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-vs-river-plate-javier-pinola-fuerte-entrada-kevin-quevedo-video-110990","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafcd358ed1d.jpeg"},{"id":110991,"title":"Maluma estrena su nueva colaboraci\u00f3n \u201cQue m\u00e1s pues\u201d | VIDEO","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/youtube-maluma-estreno-nueva-colaboracion-pues-video-nndc-110991","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafcd2e8abed.jpeg"},{"id":110986,"title":"El penal que cometi\u00f3 Francisco Duclos y no termin\u00f3 en el 2-0 a favor de River Plate","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-libertadores\/alianza-lima-penal-cometio-francisco-duclos-termino-2-0-favor-river-plate-110986","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafc0ee0aa16.jpeg"},{"id":110832,"title":"Argentina gole\u00f3 3-0 a Paraguay por el Hexagonal Sub 17 y es el primer clasificado al Mundial","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-paraguay-vivo-directo-online-movistar-tyc-sports-fecha-4-hexagonal-final-sudamericano-sub-17-nndc-110832","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafca015d666.jpeg"},{"id":110987,"title":"Game of Thrones EN VIVO: Sigue las \u00faltimas noticias EN DIRECTO del estreno de la octava temporada de GOT","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/off-side\/game-of-thrones-vivo-sigue-ultimas-noticias-directo-estreno-octava-temporada-got-hbo-go-now-tv-series-live-estreno-season-8-hbo-com-horarios-noticias-episodios-mx-ar-co-us-nnda-nnlt-110987","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/04\/11\/5cafc7952e445.jpeg"}]