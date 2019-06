Spider-Man: Far From Home | Sony Pictures difunde nuevo póster oficial de la película

Las últimas

[{"id":118186,"title":"\"Edison Flores tuvo ofertas de Sporting Braga y Trabzonspor, pero Morelia las rechaz\u00f3\"","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-edison-flores-tuvo-ofertas-sporting-braga-trabzonspor-morelia-rechazo-118186","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/04\/5cce33e4e25a2.jpeg"},{"id":118185,"title":"Paolo Guerrero, Callens, Ruid\u00edaz y Polo se sumaron a los entrenamientos con la Selecci\u00f3n Peruana [FOTOS]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-paolo-guerrero-callens-ruidiaz-polo-sumaron-entrenamientos-fotos-nndc-118185","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5a6e713f0d.jpeg"},{"id":118068,"title":"WWE RAW EN VIVO y EN DIRECTO v\u00eda FOX Sports 2: sigue el show rojo con el regreso de The Undertaker desde Texas","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-raw-vivo-directo-online-live-streaming-ver-gratis-fox-sports-2-sigue-show-rojo-regreso-the-undertaker-brock-lesnar-austin-texas-nndc-118068","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/02\/5cf48f1d9cbfd.jpeg"},{"id":118065,"title":"Tres para celebrar: Colombia gole\u00f3 a Panam\u00e1 en Bogot\u00e1 por Amistoso por Fecha FIFA 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-panama-vivo-online-ver-fecha-horarios-canales-tv-via-rcn-bet365-directo-gratis-campin-amistoso-internacional-2019-bogota-118065","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5a4ee71ac5.jpeg"},{"id":118053,"title":"Derramaron caf\u00e9 en el campo: Colombia gan\u00f3, gust\u00f3 y gole\u00f3 a Panam\u00e1 en Amistoso Internacional 2019","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-panama-vivo-directo-ver-transmision-via-rcn-bet365-tv-online-gratis-partido-amistoso-fifa-internacional-2019-campin-nndc-118053","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5b2d2b8e34.jpeg"},{"id":118189,"title":"Empieza el desfile: as\u00ed ser\u00e1 el orden de las presentaciones de los fichajes en el Bernab\u00e9u","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-sera-orden-presentaciones-hazard-nuevos-refuerzos-118189","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5b21e58d0f.jpeg"},{"id":118041,"title":"Dragon Ball Super | Conoce la raz\u00f3n por la que Ten Shin Han tiene tres ojos","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dbs-dragon-ball-ten-shin-han-tres-ojos-conoce-conocen-118041","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/02\/5cf45b8ec1972.jpeg"},{"id":118188,"title":"\u00bfTrueque a la vista? Mauro Icardi dejar\u00e1 Inter de Mil\u00e1n y crack del Atl\u00e9tico de Madrid ser\u00eda parte de la negociaci\u00f3n","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/fichajes-2019-morata-e-icardi-intercambio-millonario-inter-milan-atletico-madrid-espana-118188","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/06\/5cd05469f3c8f.jpeg"},{"id":117978,"title":"\"Dragon Ball Super\" pasa por problemas de emisi\u00f3n y la comunidad explota en redes sociales","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dbs-dragon-ball-sufre-fallo-plena-emision-fans-hartos-redes-sociales-117978","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/02\/5cf40a885bbfb.jpeg"},{"id":117975,"title":"Dragon Ball Super | \u00bfNappa de carne y hueso? As\u00ed luce el personaje en una versi\u00f3n live-action","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dbs-version-realista-nappa-sorprende-seguidores-dragon-ball-117975","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2018\/07\/22\/5b54f5adb19cf.jpeg"},{"id":118174,"title":"Argentina vs. Mali: chocan por el boleto a cuartos de final del Mundial Sub 20 2019 v\u00eda DirecTV Sports","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-mali-vivo-online-directv-sports-octavos-final-mundial-sub-20-2019-latina-directo-polonia-nndc-118174","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf59a1bb8861.jpeg"},{"id":118187,"title":"Se desvel\u00f3 la inc\u00f3gnita: \u00bfcu\u00e1l fue el mejor rival que tuvo 'Stone Cold' Steve Austin en la WWE?","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-stone-cold-steve-austin-eligio-mejor-rival-tuvo-empresa-vince-mcmahon-118187","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5ad3c767b4.jpeg"},{"id":117970,"title":"Dragon Ball Super | Figura de Rey Piccolo enamora a los fans por sus incre\u00edbles detalles [FOTOS]","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dbs-dragon-ball-rey-piccolo-regresa-figura-accion-vuelve-increible-diseno-fotos-117970","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/02\/5cf402188fb0f.jpeg"},{"id":117844,"title":"Avengers: Endgame | Ya podr\u00e1s jugar Marvel Super War en los m\u00f3viles Android y iOS","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/avengers-endgame-ucm-mcu-avengers-4-marvel-super-war-disponible-lanza-juego-moviles-vengadores-117844","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/01\/5cf2baa1dd6d0.jpeg"},{"id":117898,"title":"\"Spider-Man: Far From Home\" ser\u00e1 la pel\u00edcula en la que revelar\u00e1n el mayor secreto de Iron Man","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-ucm-mcu-spiderman-hombre-arana-revelara-tony-stark-gran-secreto-117898","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/01\/5cf2ef2fa311d.jpeg"},{"id":118180,"title":"El 'trueque' de todos los tiempos: la 'condici\u00f3n' que pone Klopp para dejar ir a Salah al Madrid","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/salah-real-madrid-marco-asensio-condicion-pone-klopp-dejar-egipcio-118180","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5a909c0a6e.jpeg"},{"id":118182,"title":"Al ritmo de 'caf\u00e9': Muriel anot\u00f3 el segundo y Colombia vence a Panam\u00e1 en Amistoso Internacional [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-panama-vivo-gol-muriel-poner-cafeteros-2-0-amistoso-internacional-video-118182","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5a519d0164.jpeg"},{"id":117887,"title":"PES 2020 | Konami solt\u00f3 algunos aspectos del pr\u00f3ximo juego para el E3 de este a\u00f1o","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/pes-2020-konami-suelta-detalles-presentacion-e3-2019-pes-2019-pro-evolution-soccer-117887","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/01\/5cf2edaf2fed2.jpeg"},{"id":118183,"title":"Rugi\u00f3 el 'Tigre': Falcao convirti\u00f3 penal y puso el 3-0 de Colombia ante Panam\u00e1 en El Camp\u00edn [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-panama-vivo-gol-radamel-falcao-3-0-bogota-amistoso-internacional-video-118183","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5a40abcacb.jpeg"},{"id":117982,"title":"Avengers: Endgame | \u00bfQu\u00e9 se sabe de Avengers 5? Filtran la posible fecha de su salida a los cines","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-vengadores-habra-avengers-5-estreno-estaria-programado-2022-117982","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/02\/5cf40f8bd4a6c.jpeg"},{"id":118045,"title":"Avengers: Endgame | \u00a1Qu\u00e9 dolor! La foto m\u00e1s emotiva de los Vengadores tiene a los fans encantados [FOTO]","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-revela-nueva-imagen-vengadores-rompera-corazon-118045","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/22\/5ce5ae5d43157.jpeg"},{"id":118175,"title":"Los vuelve 'Gal\u00e1cticos': el estratosf\u00e9rico impacto de la llegada de Eden Hazard al Real Madrid","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-hazard-galactico-llegada-club-merengue-espana-2019-118175","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/05\/30\/5ceffdf2473bc.jpeg"},{"id":118176,"title":"Por encima de Messi y Cristiano: \"Van Dijk se merece el Bal\u00f3n de Oro\"","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/lionel-messi-dijk-merece-balon-oro-argentino-aseguro-seleccionador-holandes-118176","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf59ab15c8a0.jpeg"},{"id":118177,"title":"\u00a1Fiesta en El Camp\u00edn! El cabezazo de Tesillo que termin\u00f3 en el 1-0 de Colombia ante Panam\u00e1 [VIDEO]","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/colombia-vs-panama-vivo-gol-william-tesillo-1-0-campin-amistoso-internacional-video-118177","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf59b24b4c7c.jpeg"},{"id":118161,"title":"Alisson Becker, el 'Pel\u00e9 de los porteros' que casi deja el f\u00fatbol por sobrepeso [PERFIL]","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/alisson-becker-biografia-historia-clubes-portero-hizo-liverpool-campeon-deja-futbol-perfil-dpm-118161","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf59cf1f1de6.jpeg"},{"id":118178,"title":"Siguen los logros: Diego El\u00edas se qued\u00f3 con el subcampeonato en el Torneo Internacional PSA Sporta 2019 en Guatemala","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/diego-elias-quedo-subcampeonato-xii-torneo-internacional-psa-sporta-2019-guatemala-118178","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf59da967fa9.jpeg"},{"id":118109,"title":"Seleccion Peruana: \u00bfc\u00f3mo nos fue sin Yoshimar Yotun en la cancha?","categoria":"Copa Am\u00e9rica","slug_categoria":"depor\/copa-america","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/copa-america\/seleccion-peruana-copa-america-brasil-2019-partidos-estadisticas-yoshimar-yotun-dpm-118109","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf54ff39f7f1.jpeg"},{"id":118179,"title":"PS5 | \u00a1Sin parches! Patente de Sony explica c\u00f3mo ser\u00e1 la retrocompatibilidad de PlayStation 5","categoria":"Videojuegos","slug_categoria":"depor\/depor-play\/videojuegos","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/videojuegos\/ps5-playstation-5-patente-sony-explica-sera-retrocompatibilidad-consola-118179","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf59cb75d175.jpeg"},{"id":118173,"title":"Nuevo sueldo: Liverpool le har\u00e1 tremenda nueva oferta a J\u00fcrgen Klopp para que renueve contrato","categoria":"Inglaterra","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/inglaterra\/fichajes-liverpool-le-hara-tremenda-nueva-oferta-juergen-klopp-renueve-contrato-118173","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf59bbb1c72f.jpeg"},{"id":118157,"title":"Como Pablo Bengoechea: t\u00e9cnicos que han dirigido dos veces o m\u00e1s a equipos peruanos [FOTOS]","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/alianza-lima-entrenadores-pablo-bengoechea-vuelven-dirigir-equipo-peruano-segunda-vez-fotos-118157","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf56a8c58f10.jpeg"},{"id":118108,"title":"Un \u2018Genio\u2019 en el 11: Miguel Trauco, en el once ideal de la fecha 7 del Brasileirao","categoria":"Brasil","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/brasil","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/brasil\/miguel-trauco-figura-equipo-ideal-fecha-7-brasileirao-actuacion-flamengo-fotos-nndc-118108","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5474a5488b.jpeg"},{"id":118167,"title":"Argentina vs Mali: horarios, canales y c\u00f3mo ver octavos de final del Mundial Sub 20 de Polonia","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/argentina-vs-mali-vivo-horarios-canales-ver-directo-via-tvpublica-directv-mundial-sub-20-polonia-118167","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf597b06d2da.jpeg"},{"id":118162,"title":"La broma de Croacia al Barcelona por el dise\u00f1o de la nueva camiseta cul\u00e9","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/barcelona-nueva-camiseta-croacia-broma-azulgranas-diseno-espana-cataluna-nndc-118162","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf58af9df5ad.jpeg"},{"id":118171,"title":"El d\u00eda que Donald Mill\u00e1n enfrent\u00f3 a Ricardo Gareca en un torneo internacional [FOTOS]","categoria":"Descentralizado","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/descentralizado\/donald-millan-dia-enfrento-ricardo-gareca-torneo-internacional-fotos-118171","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf593313e690.jpeg"},{"id":118163,"title":"Descartados en Real Madrid: 50 millones del Napoli para llevarse a tres que Zidane no quiere","categoria":"Espa\u00f1a","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/espana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/espana\/real-madrid-fichajes-50-millones-euros-napoli-llevarse-tres-jugadores-2019-118163","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5947c91917.jpeg"},{"id":118169,"title":"Spider-Man: Far From Home | Sony Pictures difunde nuevo p\u00f3ster oficial de la pel\u00edcula","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/spider-man-far-from-home-spiderman-lejos-casa-sony-pictures-difunde-nuevo-poster-oficial-pelicula-118169","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5945f102fd.jpeg"},{"id":118121,"title":"HOY Colombia vs. Panam\u00e1 EN VIVO: fecha, horarios y canales TV para VER EN DIRECTO el amistoso FIFA","categoria":"Mundial","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/mundial","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mundial","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/mundial\/colombia-vs-panama-hoy-vivo-copa-america-2019-previa-amistoso-fifa-fecha-horas-canales-campin-deportes-rcn-caracol-tv-ver-futbol-gratis-online-colombia-bogota-nnda-nnrt-118121","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf551a62a662.jpeg"},{"id":118165,"title":"Se mantuvo como campe\u00f3n: R-Truth perdi\u00f3 su t\u00edtulo 24\/7 en un campo de golf ante Jinder Mahal y luego lo recuper\u00f3 [VIDEO]","categoria":"Contacto","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/contacto","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/contacto\/wwe-r-truth-perdio-titulo-24-7-campo-golf-jinder-mahal-luego-recupero-video-118165","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5919eb8c9e.jpeg"},{"id":118166,"title":"Avengers: Endgame | Scarlet Witch revel\u00f3 tremendo spoiler de los Vengadores en 2017 y nadie se dio cuenta","categoria":"Comics","slug_categoria":"depor\/depor-play\/comics","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/comics\/avengers-endgame-scarlet-witch-revelo-tremendo-spoiler-vengadores-2017-nadie-dio-cuenta-118166","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5908fe5cf6.jpeg"},{"id":118160,"title":"\u00a1Dragon Ball GT vuelve! El anime llegar\u00e1 ahora en forma de manga","categoria":"Anime","slug_categoria":"depor\/depor-play\/anime","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/depor-play\/anime\/dragon-ball-super-dragon-ball-vuelve-anime-llegara-forma-manga-118160","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5887636bbe.jpeg"},{"id":118000,"title":"Piccolo Clemente, el longboarder peruano que fue campe\u00f3n mundial con la rodilla rota","categoria":"Otros deportes","slug_categoria":"depor\/full-deportes\/otros-deportes","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/full-deportes\/otros-deportes\/piccolo-clemente-campeon-mundial-isa-longboard-historia-rodilla-rota-dpm-118000","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/02\/5cf43bf217ae2.jpeg"},{"id":118144,"title":"\u00a1Viene para quedarse! LaLiga Business School lleg\u00f3 a Per\u00fa de la mano de USIL para hablar de f\u00fatbol","categoria":"F\u00fatbol Peruano","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/laliga-santander-usil-laliga-business-school-organizan-curso-conjunto-formacion-deportiva-peru-entrevista-fotos-118144","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5712971678.jpeg"},{"id":118155,"title":"La bola de nieve sigue creciendo: la postura de Nike por acusaci\u00f3n de violaci\u00f3n sobre Neymar","categoria":"Resto del Mundo","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/resto-del-mundo\/neymar-nike-expreso-profunda-preocupacion-acusacion-violacion-brasileno-118155","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf5851359e03.jpeg"},{"id":118156,"title":"Sporting Cristal vs. Zulia: fechas y horarios confirmados para los partidos por los octavos de Copa Sudamericana 2019","categoria":"Copa Sudamericana","slug_categoria":"depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-peruano\/copa-sudamericana\/sporting-cristal-vs-zulia-fechas-horarios-confirmados-octavos-copa-sudamericana-2019-nndc-118156","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf582f34c2dc.jpeg"},{"id":118137,"title":"Sube la puja: la oferta de la Juventus por De Ligt que supera a la del Barcelona","categoria":"Italia","slug_categoria":"depor\/futbol-internacional\/italia","url_categoria":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia","url":"http:\/\/depor.com\/depor\/futbol-internacional\/italia\/fichajes-juventus-sube-oferta-barcelona-ligt-70-millones-2019-118137","imagen":"https:\/\/img.depor.com\/files\/servicio_newsletter_241x136\/uploads\/2019\/06\/03\/5cf585dabbae7.jpeg"}]