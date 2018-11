El Capítulo 6 de la Temporada 9 de The Walking Dead , titulado ' Who Are You Now?', dejó una gran duda entre los seguidores de la serie de AMC. El episodio anterior fue la despedida del actor Andrew Lincoln como Rick Grimes, lo que significó un cambio para la trama... y parece que también para los caminantes.



ALERTA DE SPOILER



Sucede que en el Capítulo 6 de la Temporada 9 de The Walking Dead los caminantes comienzan a hablar. Quienes leyeron los cómics de Robert Kirkman sabrán que estos zombies son realmente miembros de la comunidad de los Susurradores.



Sucede que el último episodio de The Walking Dead será la introducción de los nuevos villanos de la serie, además de presentar a Judith Grimes con habilidades de pelea más sorprendentes.



Los Susurradores son unos enemigos excepcionales en la serie, debido a que se caracterizan por mezclarse entre los caminantes y comunicarse a través de silbidos. Su presencia en la serie marcará un hito entre las cosas que los sobrevivientes deben lidiar para salvar Alexandria.