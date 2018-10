The Walking Dead se despide de un primer personaje en el Episodio 1 de la Temporada 9, quizá esperado por muchos debido a su antipatía entre el grupo de sobrevivientes. Advertencia, lo que leerás a continuación contiene spoilers.



La primera muerte de la Temporada 9 de The Walking Dead es de Gregory (Xander Berkeley), quien tuvo un plan fallido para acabar con Maggie Greene (Lauren Cohan).



La historia de su tráfico final comienza con una conspiración. Debido a la muerte de uno de los habitantes de Hilltop durante una misión en Washington DC., liderada por Maggie, Gregory alcoholizó y manipuló al padre del fallecido para que la asesinara.



Para mala suerte de Gregory, el plan falla y Maggie sale con vida del ataque. Frustrado por este revés, es el mismo Gregory quien intenta asesinar a Maggie y vuelve a fallar.



Maggie no aguanta más la traición de Gregory y ordena la ejecución del personaje ante todos los habitantes de Hilltop. El acto fue presenciado por Rick Grimes (Andrew Lincoln), quien ha decidido no matar a los criminales de guerra como Negan (Jeffrey Dean Morgan).