La Temporada 9 de The Walking Dead es una oportunidad para que la serie recupere la confianza de sus seguidores, quienes creen que la originalidad se ha desvirtuado por material de relleno y giros sin argumento dentro de la historia.



El Episodio 1 de la Temporada 9 de The Walking Dead tuvo 6.08 millones espectadores, el récord más bajo desde la mitad de la temporada 2, según un reporte de The Hollywood Reporter.



La cifra resulta preocupante para la producción de The Walking Dead teniendo en cuenta que la Temporada 8 hizo 11.44 millones de espectadores y la Temporada 1, 5,35 millones.



¿Será acaso que la serie está perdiendo popularidad de manera irremediable? Habrá que esperar a la recepción de los próximos capítulos para evaluar la tendencia.