La serie The Walking Dead , basada en el cómic del mismo nombre creado por Robert Kirkman, cuenta con un spin off llamado Fear The Walking Dead, una historia que transcurre en paralelo dentro del apocalipsis zombi.



Lennie James, actor que interpreta a Morgan Jones, habló sobre la rivalidad entre ambas historias de The Walking Dead.



"Lo mío es intentar hacer lo mejor posible y contar la historia como fue pensada", comentó Jones en la Comic-Con de San Diego. "Creo que no hay ningún punto en un crossover... si no busca añadir algo o continuar con el gran trabajo que hemos estado haciendo, si no está planeado para expandir la forma de contar historias".



El desarrollo de The Walking Dead en las últimas temporadas ha generado bastante crítica entre los fans. El spin off, por lo tanto, es una especie de compensación.

