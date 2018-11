The Walking Dead ha dejado a dos actores en el camino. La Temporada 9 ha sido esperada por los seguidores de la trama como un momento para redireccionar la serie tras la crítica por sus capítulos de relleno. Los personajes de Andrew Lincoln y Lauren Cohan han estado desde casi el inicio de la serie.



'What Comes After' (9x05), quinto episodio de la décimo temporada de The Walking Dead fue el último de Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Maggie Rhee (Lauren Cohan), sin embargo, mientras la salida del líder de Alexandria fue del agrado de los fans, la última aparición de la guía de Hilltop decepcionó a varios seguidores.

Luego del encuentro de Maggie y Negan ( Jeffrey Dean Morgan), en el que ella decidió no asesinarlo y volverlo a encerrar en su celda ya que el castigo que estaba recibiendo era mucho peor para él que la propia muerte, y el sacrificio de Rick, no se supo más del personaje de Cohan hasta ‘Stradivarius’ (9x07).

En el séptimo episodio de la novena temporada de The Walking Dead se confirmó que Maggie no está muerta, pero si se ha alejado de Hilltop y dejó a Jesus (Tom Payne) en su lugar. Ella dejó todo atrás para formar una especie de "nueva comunidad" con la misteriosa Georgie.

¿LAUREN COHAN VOLVERÁ A THE WALKING DEAD COMO MAGGIE RHEE?



Pero ese podría no ser el final de Maggie en el drama zombi, al menos así lo dejó entrever la showrunner Angela Kang, quien dijo que Lauren Cohan podría reintegrarse al elenco en la décimo entrega de la serie de AMC.



Kang confía tanto en que Lauren Cohan vuelva a su papel, que no ya ha pensado en una narrativa para la décima temporada de The Walking Dead. "Esperamos volver a la historia de Maggie en la temporada 10. Lauren y yo hemos estado enviando mensajes de texto sobre algunas cosas, y con suerte vamos a programar una conversación, pero el grupo de Georgie definitivamente está en el mundo haciendo algunas cosas, y tengo una idea de lo que están haciendo. También pueden ser parte del universo en general. Eso depende realmente de Scott, pero veremos cómo se desarrolla todo ", dijo Kang en una entrevista con ComicBook.

Además, la showrunner tiene claro que el universo zombi puede expandirse mucho más allá de The Walking Dead o Fear the Walking Dead. "(Scott Gimple) se compara con todas las partes del universo y se asegura de que las cosas no entren en conflicto entre sí, o que haya cosas que conduzcan a eso. Por ejemplo, para nosotros, él vino el año pasado y dijo: 'entonces, debo escribir a Rick y lo que debe suceder para el universo es que debe ser retirado en un helicóptero por uno de los helicópteros que hemos visto en el show".

The Walking Dead La novena temporada de The Walking Dead fue la última de Lauren Cohan como Maggie (Foto: AMC)

Si bien Kang no reveló el diseño detrás de la planificación de la salida de Maggie, dijo “en nuestras mentes hay muchas cosas que suceden en el mundo alrededor de nuestros personajes y la forma en que se cruzan con nuestra historia, eso es parte de lo que estamos hablando actualmente".

Aunque no es oficial que Lauren Cohan vuelva a para la décimo temporada de The Walking Dead Kang ya tiene un plan de contingencia para su regreso. "Es gracioso, en el show a menudo hacemos eso sin importar cuáles sean las circunstancias. A menudo tomamos varios caminos antes de decidirnos sobre algo, pero estoy trabajando con la idea de que esperamos recuperar a Lauren. Ciertamente hemos estado hablando de eso, así que ya veremos, pero sí."