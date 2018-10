The Obliged es el Capítulo 4 de la Temporada 9 de The Walking Dead , lo que parece ser la antesala de lo que será la despedida del actor Andrew Lincoln como Rick Grimes. Ya falta poco el estreno del episodio, así que te traemos todos los medios disponibles para que no te pierdas ningún detalle de la trama zombi.



Aquí la sinopsis oficial de The Walking Dead sobre el capítulo 'The Obliged': "La visión de Rick de un futuro civilizado se ve amenazada por un repentino recuento de los pecados pasados que no han sido vengados ni perdonados".



Cabe precisar que esta nueva entrega fue escrita por Geraldine Inoa y dirigida por Rosemary Rodríguez.

"THE WALKING DEAD" 9X04: "THE OBLIGED" | HORA Y CANAL

Estados Unidos: AMC

Hora: 9:00 p.m. hora del este/ 8:00 p.m. central



AMÉRICA LATINA



Canal: Fox Premium Series



HORA



México: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Perú: 8:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.



ONLINE



Deberás descargar la app de Fox y loguéate con las credenciales de tu operador de cable. Debes contar con el paquete Fox.



ESPAÑA



Canal: Fox

Hora: 3:30 a.m. (lunes 29 de octubre)