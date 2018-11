Alguien hizo falta en ' What Comes After', el Capítulo 5 de la Temporada 9 de The Walking Dead. Angela Kang, la showrunner de la serie, aclaró por qué Carl no estuvo en el último episodio de Rick Grimes.



Personajes como Shane (Jon Bernthal), Hershel (Scott Wilson) y Sasha (Sashaqua Martin-Green) aparecieron en la mente del personaje mientras este deambula herido por las calles infestadas de The Walking Dead.



Carl (Chandler Riggs) y Lori (Sarah Wayne Callies), el hijo y la esposa de Rick Grimes en The Walking Dead, fueron los grandes ausentes en este importante capítulo de despedida del actor Andrew Lincoln. ¿Qué pasó exactamente?



"Realmente tomamos este concepto de algo llamado 'Fenómeno del Tercer Hombre'; muchas veces cuando las personas están al borde de la muerte, es un fenómeno muy común que las personas que sobreviven creen que vieron a alguien que vino a ayudarlos. "o alguien que conocía o, a veces, un completo extraño como un sherpa aparece de la nada para guiarlos por la montaña y resulta que esa persona nunca estuvo allí, es como un instinto de supervivencia que se activa de algún modo", explicó Kang al portal IGN.



"Creativamente sentí que las alucinaciones de Rick, estos sueños que está teniendo de Shane y Hershel y Sasha, le están dando cosas específicas que necesita en el momento para seguir adelante: Shane le está dando este valor primordial, Hershel le recuerda el corazón de todo, Sasha imparte algo de sabiduría y le da una visión más amplia, y él sigue buscando a su familia. Pero creo que si fuera a ver a Lori y Carl en esta otra vida, tal vez quiera simplemente parar porque los encuentra, está en su casa. Su cerebro ni siquiera le permite verlos porque tiene que seguir adelante por la familia", agregó.