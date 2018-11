Hasta que llegó el adiós. Andrew Lincoln, quien interpretó a Rick Grimes en The Walking Dead , apareció por última vez en la serie. El Capítulo 5 de la Temporada 9, titulado 'What Comes After', mostró las últimas escenas de este entrañable personaje.



Las imágenes del último episodio de The Walking Dead muestran a Rick herido tras caer del caballo y ser atravesado por un hierro, mientras un grupo de zombis se acerca a él.



Es entonces cuando Rick se reencuentra en su mente con personajes que ya habían abandonado la serie, como Shane, Hershel y Sasha, todos ellos dándole ánimos para que siga con vida. Fue durante casi todo el episodio en el que vimos a Rick recorrer los mismos escenarios que marcaron el inicio de la serie.



El recorrido de Rick parece terminar en el puente que tanto quiso proteger en los últimos capítulos. Sin embargo, este decide explotarlo con dinamita.



Su cuerpo cae al río y es hallado por Jadis (Pollyana McIntosh). Ella lo entrega al misterioso helicóptero que ha aparecido desde la séptima temporada. Todo indica que Rick seguirá con vida en el universo de The Walking Dead, pero en otro punto del país.



"Es el final de la historia de Rick Grimes en la serie. Lo que sucede, espero que la gente los vea. Queríamos rendir homenaje al hecho de que Rick Grimes como personaje es un superviviente. Peleará tan fuerte como pueda por las personas a las que quiere", comentó la escritora de la serie Angela Kang.