The Walking Dead presenta el Episodio 8 - "Evolution", correspondiente a la Temporada 9 de la serie de zombies. Esta entrega será la última de la primera mitad de la temporada, así que se vendrán cosas importantes para el desarrollo de la trama.



" Una pequeña misión de rescate les enfrenta a una peligrosa horda en su búsqueda de un compañero desaparecido, sólo para descubrir una amenaza sorprendente que podría condenarlos a todos", reza la sinopsis oficial del próximo capítulo de The Walking Dead.



De acuerdo con las imágenes del tráiler, los personajes Daryl, Dog, Jesus y Aaron aparecen sorprendidos por este grupo de zombis que emiten sonidos que podrían ser voces humanas. Así será la presentación de los 'Silbadores', los próximos enemigos de Alexandria.



The Walking Dead | 9x08 | Evolution : HORA Y CANAL



Estados Unidos: 9:00 p.m. (hora del este), 8:00 p.m. (central)

México: 8:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

España: 11:30 p.m.



VER ONLINE EN LATINOAMÉRICA



Puedes visualizar el episodio en el canal Fox Premium Series, que lo transmite en simultáneo con Estados Unidos. Otra opción es la app Fox Play.