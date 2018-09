La Temporada 9 de The Walking Dead , serie basada en el cómic del mismo nombre, traerá a un nuevo personaje no humano. Sí, suena extraño, pero resulta que la producción sumará a un perro al equipo de los supervivientes de Alexandria.



Según la comunidad The Spoiling Dead -seguidores de The Walking Dead-, el can estaría vinculado a Daryl Dixon, uno de los personajes que continúan en la serie desde la primera temporada. La aparición del perro tendría lugar un año y medio después de la derrota de Negan (Jeffrey Dean Morgan) a manos de los protagonistas dirigidos por Rick Grimes (Andrew Lincoln).



La domesticación del perro por parte de Dixon sería bastante verosímil tomando en cuenta el carácter del personaje. Sin duda, este nuevo jale hará que los seguidores tengan un lazo más afectivo con la trama.

