The Walking Dead Temporada 9 Episodio 2: hora, fecha y canal donde ver la nueva entrega de la serie

La Temporada 9 de The Walking Dead traerá más sorpresas. El capítulo 2 se llama 'The Bridge' y este domingo será la ocasión de conocer cómo continúa la trama tras el intento de asesinato a Maggie.



En el capítulo anterior, los sobrevivientes liquidaron a un molesto personaje que más de una vez puso en peligro a la comunidad de Hilltop. A pesar de que el raiting no fue favorable para el estreno de la Temporada 9 de The Walking Dead, aún los seguidores quieren averiguar cómo termina esta gran historia.



"THE WALKING DEAD" - THE BRIDGE | HORA Y CANAL



Estados Unidos: AMC

Hora:

9:00 p.m. hora del este

8:00 p.m. central



AMÉRICA LATINA



Canal: Fox Premium Series



HORA



México: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Perú: 8:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.



ONLINE



En América Latina tendrás que descargar la app de Fox y acceder con tu operador de cable. Debes contar con el paquete Fox.



ESPAÑA



Canal: Fox

Hora: 3:30 a.m. (lunes 15 de octubre)