La serie The Walking Dead , basada en el cómic del mismo nombre creado por Robert Kirkman, trae un nuevo episodio. La Temporada 9 de zombis traerá nuevos enredos en el Capítulo 3 titulado 'Warning Signs'.



¿Aún no tienes idea de qué tratará esta nueva aventura de The Walking Dead? De acuerdo con la sinopsis oficial, "la visión del futuro de Rick es amenazada por una desaparición misteriosa que divida el campo de trabajo donde las comunidades están construyendo un puente".



A este drama se suma la tensa relación entre los personajes que han combatido juntos contra Negan. La calma no parece sostenible cuando el futuro de la comunidad depende de perspectivas encontradas.

"THE WALKING DEAD" 9X03: "WARNING SIGNS" | HORA Y CANAL

Estados Unidos: AMC

Hora: 9:00 p.m. hora del este/ 8:00 p.m. central



AMÉRICA LATINA



Canal: Fox Premium Series



HORA



México: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Perú: 8:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.



ONLINE



Los latinoamericanos pueden descargar la app de Fox y loguéarte con las credenciales de tu operador de cable. Necesitas tener contratado el paquete Fox.



ESPAÑA



Canal: Fox

Hora: 3:30 a.m. (lunes 15 de octubre)