Malas noticias para The Walking Dead en su Temporada 9. La salida del actor Andrew Lincoln, quien encarnó a Rick Grimes desde el inicio de la serie, ha significado una caída considerable en audiencia.



El capítulo ' What Comes After?' (Temporada 9 - Episodio 5) consistió en la despedida de Rick Grimes a la serie. El personaje de The Walking Dead no llega a morir, sino que es rescatado para luego desaparecer en un helicóptero.



El tributo de The Walking Dead al entrañable personaje no fue del agrado de muchos, pero consiguió al menos 5,41 millones de espectadores. La siguiente entrega quedó en 5,39 millones, una diferencia no tan considerable si lo comparamos con el 4,79 millones de ' Stradivarius '.



¿Qué tan grave es la diferencia de casi un millón? Pues considerable, debido a que este se coloca como el tercer peor episodio de todas las temporadas.