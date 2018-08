Más salidas de The Walking Dead. La serie basada en el cómic de Robert Kirkman no contará más con la actriz Lauren Cohan, quien interpreta a Maggie desde la segunda temporada.



En una entrevista a la agencia AP, Cohan explicó que necesita un cambio en su trayectoria profesional tras hacer el mismo papel por más de ocho años. Agregó que no se siente incómoda con el elenco de The Walking Dead tras largos años de trabajo.



"Ocho años es un tiempo muy largo para estas profundidades emocionales", señaló Cohan. "Y Es muy divertido para mi porque nunca pensé sobre el drama como tal cuando comencé esta carrera y siempre asumí que iba a hacer cosas ligeras".



Cohan deja abierta la posibilidad de volver en un futuro a la serie. Su personaje solo aparecerá hasta la primera mitad de la temporada 9.



"Hay una oportunidad para mi de seguir explorando el personaje de Maggie y será divertido ver si se puede hacer", mencionó.

