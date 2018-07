The Walking Dead se queda sin Rick Grimes, personaje interpretado por Andrew Lincoln, para la novena temporada. La decisión del actor ha generado reacciones encontradas entre los fans, pero lo que nadie se imaginó es que Norman Reedus, Daryl Dixon en la serie, también pudo abandonar la producción debido a un singular pacto.



Reedus reveló en una entrevista que acordó con Lincoln en abandonar The Walking Dead al mismo tiempo. "Hicimos un pacto", dijo Reedus al Entertainment Weekly. "Creo que fue en la temporada tres o la cuatro. Dijimos 'Si te vas, yo me voy, ¿bien?'. Ése fue el trato".



Reedus aclaró después que se verá forzado a romper el pacto, no sin antes resaltar el buen compañero que fue Lincoln durante tantos años de rodaje.



"Él era la primera persona que veía en la mañana (...) Hablábamos todo el tiempo. Pasábamos cada descanso para el almuerzo en mi tráiler. Compartimos un tráiler para siempre", dijo Reedus.



"Dejó la vara muy alta desde el principio, y siempre intentamos mantenerlo real. Y siempre está en nuestras mentes mientras intentamos hacer eso. Me ha hecho un mejor actor, mejor amigo, mejor padre, todo el tiempo. Es una persona muy, muy importante para mí", agregó.



El estreno de la novena temporada de The Walking Dead será el 7 de octubre.

