La Temporada 9 de The Walking Dead sigue avanzando, y con cada capítulo está se acerca la salida de Andrew Lincoln como Rick Grimes, un personaje que estuvo presente desde el inicio de toda la aventura zombi.



Fue luego de la emisión del tercer episodio de la Temporada 9 de The Walking Dead donde se adelantó "los últimos dos episodios de Rick".



El adelanto no da muchas pistas sobre el próximo episodio The Walking Dead, pero la sinopsis oficial del quinto capítulo nos da una idea de cómo será la última aparición de Rick en la pantalla chica.



"Rick se ve obligado a enfrentar el pasado mientras lucha por mantener la seguridad de las comunidades y proteger el futuro que él y Carl imaginaron”, reza la descripción.