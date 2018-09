Morgan (Lennie James) es un personaje que se ha ganado el corazón de muchos fans en The Walking Dead , serie basada en el cómic de Robert Kirkman, y en Fear The Walking Dead, debido a su aparición en ambas ficciones. Al parecer, Morgan no sería el único en cruzar la línea argumental entre ambos programas.



Johnny O'Dell, social media manager de The Walking Dead, adelantó que un futuro cross-over entre los personajes de ambas series "no es imposible".



"Después de todo, la misión de Morgan en la segunda mitad de la temporada 4 ha sido viajar de vuelta a Alejandría por cualquier medio necesario. Como mencionamos, ya se encontró en Mississippi, pero al final del episodio de la semana pasada decidió revertir el curso de vuelta a Texas para encontrar a sus amigos antes de regresar a Virginia. Tendremos que esperar y ver si realmente regresa, pero como él ha dicho abiertamente, es posible", señaló.



Las teorías apuntan a la posibilidad de que aparezcan personajes antiguos como Daniel Salazar o Qaletaqa Walker, debido al salto temporal que planteará la nueva temporada de The Walking Dead.



"Yo no lo esperaría todo el tiempo, pero las cosas podrían pasar. Nunca se sabe quién podría aparecer en 'Fear The Walking Dead', y eso incluye no solo a 'The Walking Dead' [personajes] sino incluso a personas potencialmente del pasado de 'Fear The Walking Dead'. Nunca se sabe", agregó.



La temporada 9 de The Walking Dead se estrenará el 7 de octubre por AMC.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.