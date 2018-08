La serie The Walking Dead , basada en el cómic de Robert Kirkman, reveló nuevas imágenes de la Temporada 9. La novedad ahora es el romance entre dos personajes.



Las fotos de la Temporada 9 de The Walking Dead muestran a Carol (Melissa McBride) y Ezekiel (Kary Payton) cada vez más juntos si es que tomamos en cuenta las dos temporadas anteriores.



Quienes han seguido el cómic de The Walking Dead, sabrán que el romance no es casual si es que tenemos en cuenta que Ezekiel mantiene una relación breve con Michonne. Como este personaje es pareja de Rick Grimes, los guionistas decidieron no perder la trama y solo adaptarla. ¿Será acaso esto un problema para los fanáticos de la serie?



No te olvides que la nueva temporada de The Walking Dead llega a Fox Premium Series el domingo 7 de octubre.

¿Te encantan los videojuegos , la tecnología y los eSports ? Aquí te compartimos el más reciente episodio del podcast de Depor Play.