La aparición de Russell Crowe como Zeus en el tráiler de Thor: Love and Thunder hace que los seguidores de Marvel se pregunten sobre cómo existen los dioses griegos en el UCM. Nunca hubo ninguna prueba de que los dioses griegos fueran algo más que figuras mitológicas y con la aparición de Zeus podemos suponer que existe todo el Olimpo en alguna parte.

El avance de Thor: Love and Thunder no mostró a Gorr the God Butcher de Christian Bale, pero sí dedicó unos segundos a Zeus quien aparece sosteniendo sus icónicos rayos ante una gran audiencia. El tráiler no lo confirma por completo, pero es probable que lo que se muestre aquí sea la gran ciudad del Olimpo, el hogar secreto de los dioses griegos.

Vale la pena señalar que antes del debut de Zeus, Marvel ya demostró que la existencia de otros dioses puede suceder en el UCM. En Moon Knight , Marvel reveló que los dioses egipcios también son reales. En cierto modo, su introducción presagió la revelación de Zeus en Thor: Love and Thunder y esencialmente hizo posible que existieran numerosos panteones en el UCM.

Al igual que en los cómics, ahora es posible que los dioses mayas, incas, japoneses, irlandeses y chinos tengan un cuartel general secreto en algún lugar del mundo cinematográfico de Marvel. Cualquiera de ellos podría terminar siendo víctima de la ola de asesinatos de Gorr the God Butcher.

Con la llegada de los dioses al UCM, los seguidores de Marvel pueden anticipar que la Fase 4 contará con más y poderosos personajes en el futuro.

El estreno de Thor: Love and Thunder está programado para julio de 2022.

DOCTOR DOOM EN MOON KNIGHT

El primer episodio de Moon Knight muestra a Steve Grant, una de las tantas personalidades del protagonista, además de Moon Knight y Marc Spector, en un campo lleno de flores y siendo perseguido por hombres armados, entre los que destaca el antagonista, Arthur Harrow, interpretado por el actor Ethan Hawke.

La escena tiene toda la apariencia de estar localizada en Suiza; sin embargo, Marvel se ha caracterizado por incluir países ficticios en la trama. Teniendo en cuenta este importante dato, probablemente estemos viendo el paisaje de Latveria, el país ficticio en Europa gobernado por Victor Von Doom, mejor conocido Doctor Doom.

Tengamos en cuenta que este dato es tan solo una teoría. Aunque la similitud sea innegable, existe la posibilidad de que sea tan solo un ‘huevo de pascua’ o una simple coincidencia. Por lo pronto, las especulaciones apuntan a que Marvel está allanando el terreno para la futura aparición de Doctor Doom y Los 4 Fantásticos en el UCM.

