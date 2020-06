Conoce AHORA si tu iPhone se actualizará a iOS 14 en los próximos días. Apple lanzó su nuevo sistema operativo, el cual trae una serie de novedades como el cajón de aplicaciones, muy similar a los terminales Android, así como nuevos widgets sobre la pantalla.

Gracias al nuevo cajón de aplicaciones en iOS 14 el usuario podrá ordenar esas enormes cantidades de apps que descargamos y que no siempre sabemos dónde deberían quedar ubicadas. Esto hará que no solo los separes por categoría, sino también hasta por colores.

Pero no solo eso, las personas podrán visualizar desde ahora vídeos flotantes conocidos como picture in picture, cosa que no pierdas tu contenido mientras haces otras cosas con tu iPhone. Podemos mover el vídeo por la pantalla e incluso desplazarlo a un lateral, de manera que no será visible, pero el sonido seguirá funcionando.

En caso de Siri en iOS 14 tendrá un diseño más minimalista, además podrá traducir todo lo que le digas, incluyendo tus conversaciones de WhatsApp, se manera rápida y, sobre todo, precisa en diversos idiomas como: Inglés, chino (mandarín), francés, alemán, italiano, japonés, coreano, árabe, español, portugués, ruso.

¿Tu dispositivo recibirá iOS 14? Es una de las interrogantes de las personas por conocer si realmente tendrán la actualización en los próximos días. Aquí te lo contamos.

iOS 14 trae una serie de novedades que llegarán en los próximos días a los celulares del mundo. (Foto: Apple)

LISTADO DE IPHONE QUE ACTUALIZARÁN A IOS 14

Apple no ha concretado los dispositivos compatibles con iOS 14, pero, salvo sorpresa, esta debería acabar siendo la lisa definitiva:

iPhone SE 2020.

iPhone 11.

iPhone 11 Pro.

iPhone 11 Pro Max.

iPhone XS.

iPhone XS Max.

iPhone XR.

iPhone X.

iPhone 8.

iPhone 8 Plus.

iPhone 7.

iPhone 7 Plus.

Llega también el cajón de aplicaciones en los iPhone. (Foto: Apple)

DESCARGAR IOS 14 EN TU IPHONE

Tras su presentación en WWDC 2020 el lunes, las primeras versiones beta de desarrollador para iOS 14 y iPadOS 14 ya están disponibles para descargar. ¿Dónde lo puedo hacer? Sigue estos pasos:

Descarga iOS 14 desde la página de descarga (inglés).

Cuando lo hayas hecho, conecta tu dispositivo a un cable de alimentación y a una red Wi-Fi.

Pulsa Configuración > General > Actualización de software.

Pulsa Descargar e instalar.

Para realizar la actualización ahora, pulsa Instalar. O pulsa Más tarde y elige Instalar esta noche o Recordar más tarde. Si pulsas Instalar esta noche, conecta el dispositivo a un cable de alimentación por la noche y tu dispositivo se actualizará automáticamente para la mañana.

