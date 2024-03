WhatsApp está haciendo cambios importantes dentro de su aplicación de mensajería rápida tanto para smartphones Android y iPhone. Por medio de ella no solo puedes obtener los nuevos emojis, sino también su nuevo botón denominado “cifrados de extremo a extremo”. Si bien esta función viene por defecto activa en todas tus conversaciones, es tiempo de que conozcas por qué es importante tenerla y qué significa dentro de tus chats. Esta herramienta me ha ayudado bastante cuando quise proteger mis chats y que otras personas no vean lo que escribo, los stickers que mando, ni mucho menos las fotos que siempre envío a mis mejores amigos. Asimismo, este ícono suele mostrarse debajo de los nombres de tus contactos justo cuando quieres iniciar una nueva charla. Eso sí, este elemento exclusivo de Meta no está presente en WhatsApp Plus, eso se debe a que usualmente el APK está desfasado, además no lleva la seguridad que la app de Mark Zuckerberg sí tiene.

Qué significa “cifrados de extremo a extremo” en WhatsApp

Si has visto que aparece un cintillo en la parte de abajo del nombre de tus contactos que dice “Cifrados de extremo a extremo”, pues aquí te digo todo acerca de ese botón .

. Se trata de una función que te ayudará a proteger tus conversaciones sin que un tercero pueda visualizarlo .

. De esa manera nadie, incluyendo WhatsApp, podrá ver lo que escribes o lo que envías.

WHATSAPP | De esta manera podrás activar el nuevo botón de WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En caso quieras que la app de Meta revise un contenido, solo deberás reportar al contacto .

. Si no te aparece el famoso “cifrados de extremo a extremo”, lo mejor será ir a los Ajustes de WhatsApp .

. Allí dirígete a Cuenta, luego a Notificaciones de seguridad.

WHATSAPP | De esta manera sabrás si tu conversación de WhatsApp está cifrada o no. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

En ese momento anda al botón que se encuentra deshabilitado y listo.

Con ello ya tendrás la posibilidad de ver debajo del nombre de tus contactos la opción de “Cifrado de extremo a extremo”.

Cabe precisar que con este nuevo botón ya no aparecerán las notificaciones en la pantalla de tu chat. Ello para que no tengan un espacio en tus conversaciones y sea más discreto.

