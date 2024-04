De seguro cuando recibes una nota de voz en WhatsApp sueles visualizarla para saber quién te la ha mandado. A veces no puedes lograrlo debido a que no te encuentras en un lugar cómodo o simplemente es imposible porque dura demasiado. Sin embargo, cuando intentas oirla y acercas el celular a tu oreja, inmediatamente el audio se corta y la pantalla se pone en negro. ¿Qué debes hacer en esos casos? Pues aquí te voy a indicar una serie de métodos para que soluciones de inmediato este error bastante común y no tengas problemas futuros. Recuerda que no hay necesidad de tener que instalar programas de terceros o eliminar alguna app que tengas en tu móvil. Tampoco se trata de un hackeo o un bug que afecta a tu cuenta.

Por qué no puedes escuchar audios de WhatsApp en tu oreja

El primer paso será chequear si es que tienes una actualización pendiente en WhatsApp . Para ello anda a Google Play o iOS Store y chequea si es que hay alguna versión pendiente. En ese caso, deberás instalarla.

. Para ello anda a Google Play o iOS Store y chequea si es que hay alguna versión pendiente. En ese caso, deberás instalarla. Otro detalle será ingresar a Google Play y desinstalar WhatsApp por completo, ello para que todos los ajustes realizados nuevamente vuelvan a su configuración original.

WHATSAPP | Si tienes problemas con escuchar un mensaje de voz, entonces debes actualizar WhatsApp. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

Un método que también te recomiendo es ir a los Ajustes de tu terminal, presionar sobre Aplicaciones y buscar el nombre de la app. Allí borra los archivos que se encuentran en la memoria caché . Recuerda que antes de hacerlo, es mejor que hagas una copia de seguridad de tus chats.

Allí . Recuerda que antes de hacerlo, es mejor que hagas una copia de seguridad de tus chats. Si en caso ninguno funciona, tocará restablecer el sensor de proximidad. Solo deberás descargar esta aplicación de Google Play. Ahora sigue todos los pasos que indica el tutorial de la app. Cuando culmines, reinicia tu móvil y listo.

WHATSAPP | También puedes restablecer el sensor de proximidad de tu smartphone. (Foto: MAG - Rommel Yupanqui)

