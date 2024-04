Si deseas empezar a chatear con alguien a través de WhatsApp Messenger, primero tienes que agregarlo como contacto y no haces de las dos siguientes maneras primero, pidiéndole su número telefónico, de esta forma lo añades manualmente en la agenda de tu dispositivo móvil; y segundo, escaneando el código QR de su cuenta. Si eres un usuario que viene utilizando la referida plataforma de comunicación rápida desde hace varios años, entonces es probable que hayas agregado a decenas o cientos de personas con quienes nunca has hablado. WhatsApp acaba de implementar una nueva sección en la interfaz principal, a la cual denominaron “contactos sugeridos”, aquí vas a ver a los usuarios con quienes jamás has interactuado, es así como te motivará iniciar una conversación. Lo mejor de todo es que permanecerán en esta carpeta hasta que decidas cerrarla por completo.

Así puedes utilizar “Empezar a chatear” en WhatsApp

Primero, es necesario aclarar que se trata de una característica que por el momento solo se encuentra disponible en la versión beta de WhatsApp para los usuarios de Android .

. Para descargar este programa de prueba ingresa a la Google Play Store.

Ahora, en la barra de búsqueda escribe el nombre de la aplicación “ WhatsApp ”.

”. Accede a la app y desplázate hacia abajo.

Aquí vas a ver la opción para convertirte en beta tester . Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente enlace .

. Si no la encuentras entonces ingresa al siguiente . Acepta las condiciones y deberás esperar un poco para que empieces a descargar WhatsApp Beta.

Abre la app beta (es la misma)

Desplázate hasta el final de todas las conversaciones y vas a ver la sección “Empezar a chatear”.

Aquí observarás a los contactos que olvidaste haber agregado en la libreta de direcciones de tu celular, ya que jamás has abierto su chat o interactuado con ellos.

Si deseas cerrar la sección presiona el ícono de la equis (x) para que se mezclen con los demás chats.

Vista previa de la sección "Empezar a chatear". (Foto: WabetaInfo)

