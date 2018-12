Luego de diez años, Valentina Shevchenko y Joanna Jedrzejczyk estarán frente a frente, pero ya no en ring de muay thai, sino en el octágono del UFC 231. Una pelea por el título vacante de peso mosca en la coestelar del evento en el Scotiabank Arena este sábado en Toronto, Canadá (10:00 pm/FOX Action).

Las primeras preliminares del UFC 231 arrancarán a las 6:30 pm (hora peruana). Mientras que las preliminares serán transmitidas desde las 8:00 pm (hora peruana) a través de FOX Sports (501 Movistar - 604 DirecTV - 61 Claro).



Por su parte, el main card empezará a partir de las 10:00 pm (hora peruana) por la señal de FOX Action (FOX Action (184 Movistar - 561 DirecTV - 324 Claro). En total serán trece peleas.

UFC 231: horarios para Latinoamérica

País Preliminares Estelares Canal México 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Guatemala 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Nicaragua 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Costa Rica 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Honduras 7:00 pm 9:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Perú 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/FOX Action Colombia 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/FOX Action Panamá 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Ecuador 8:00 pm 10:00 pm FOX Sports/FOX Action Venezuela 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/FOX Action Paraguay 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/FOX Action Bolivia 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/FOX Action República Dominicana 9:00 pm 11:00 pm FOX Sports/Fighting Sports Network Argentina 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action Brasil 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action Uruguay 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action Chile 10:00 pm 12:00 am FOX Sports/FOX Action

Para Valentina Shevchenko está será su tercera oportunidad por un un título de UFC. Esto tras los intentos fallidos en la división peso gallo frente a Amanda Nunes. Por el lado de su rival, Jedrzejczyk incursionará por primera vez en la división mosca al haber estado en la categoría peso paja.

"Me siento fuerte y rápida. Nada me detendrá. Mañana será mi noche, no pienso irme del Scotiabank Arena de Canadá sin el título peso mosca", dijo Valentina Shevchenko, el último viernes en el pesaje oficial del UFC 231.

Cabe señalar que la pelea principal estará a cargo del duelo entre Max Holloway y Brian Ortega. El 'Bendecido' defenderá el título peso pluma ante 'T-City', quien llega invicto en UFC.

UFC 231: cartelera completa del evento