¿Pesó la localía? Peruano Huachín perdió ante brasileño Barcelos tras polémica detención del árbitro en el UFC 237

Aunque tiene 22 años, el peruano Carlos Huchín se mostró seguro de cada golpe que realizó en su debut en el UFC 237. Sin embargo, en una polémica decisión del árbitro, el brasileño Raoni Barcelos se llevó la victoria por nocaut técnico.

Al inicio, Huachín salió decidido a ir al intercambio de golpes e incluso le acortó la distancia a su rival. En ese primer round, 'Perro Malo' mostró su striking (lucha de pie) a punta de ganchos y rectos siempre fue al frente en el UFC 237.

En el segundo round, y durante una combinación de Barcelos, el peruano Carlos Huachín cayó sentado a la lona. De inmediato, el brasileño aprovechó para atacarlo en el suelo e intentar algunas llave de sumisión.

A pesar de los codos y golpes que recibía, el peruano Carlos Huachín mostró dureza y siempre trató de estar en movimiento. Sin embargo, faltando segundos para finalizar el round, el árbitro decidió parar la pelea en una apresurada decisión.

"Me siento muy feliz por la victoria, aunque no fue mi mejor presentación. Agradezco a Carlos Huachín por aceptar la pelea a último momento. Ahora, me prepararé para el próximo rival que me pongan", dijo Raoni Barcelos.

Cabe señalar que Carlos Huachín aceptó pelear en el UFC 237 tras la baja de Said Nurmagomedov. Con 22 años, el peleador del Pitbull Martial Arts Center (PMAC) tiene aún mucho por mostrar.

Carlos Huachín sumó su cuarta derrota como profesional. (UFC)

