Carlos Huachín saldrá decidido en el UFC México: "Buscaré noquear a mi rival y llevarme la pelea de la noche"

Si hay algo que caracteriza al peruano Carlos Huachín es que es un hombre de retos. Debutar en UFC con solo 10 días de anticipación es prueba de ello. Y si bien no logró la victoria, dejó en claro que no se amilana ante nada, ni nadie.

Luego de perder ante Raoni Barcelos en Brasil (en una polémica decisión arbitral), Huachín se quedó con ganas de pelear en el UFC Uruguay. Pero cuando se le propuso ir a la Ciudad de México y lidiar con la altura (cerca de 2,250 msnm) y ante el local José 'El Teco' Quiñónez no lo pensó dos veces y aceptó el desafío.

Y en la previa del UFC México, el peruano conversó con Depor sobre su segunda pelea en el octágono. El popular 'Perro Malo' confía en dar la sorpresa y dar un buen espectáculo frente al 'Teco', que viene de una caída ante Nathaniel Wood.

Carlos, ¿cómo te has preparado para esta pelea?

Me he preparado fuerte, estuve en Juliaca por dos semanas (3.800 msnm) para aclimatarme, luego partí a México, en donde estoy ya casi más de un mes.

A diferencia de tu debut, ahora sí has tenido un campamento completo...

Sí, después de mi pelea en Brasil, sigue entrenando bastante para estar listo cuando me llamen. Ahora tengo otra oportunidad de volver a pelear, estoy motivado y enfocado. Quiero demostrar por qué llegué a UFC.

El plan de aclimatación es estrategia de tu esquina, un método que ya conoce tu entrenador Iván Iberico...

Sí, el profesor Iván Iberico tiene esta fórmula, lo hizo con Claudio Puelles y Enrique Barzola cuando se prepararon para el TUF Latinoamérica. Esto ya lo sabe él, lo hizo en México y tuvo buenos resultados.

(Foto: Jesús Saucedo) Carlos Huachín entrena en el Pitbull Martial Arts Center y posee cinturón morado en luta livre. (Foto: Jesús Saucedo) Depor

En Lima entrenaste en el Pitbull Martial Arts Center (PMAC), ¿en México dónde has entrenado?

Estuve en el gimnasio Bonebreakers (Academia Central Bonebreakes). También me ayudaron en mi preparación con los sparrings.

Al igual que contra Barcelos en Brasil, esta vez también estarás de visita, contra 'El Teco' en México...

Sí, otra vez de visitante, UFC me ha puesto un buen rival, es fuerte, me motiva. Que ellos (los de UFC) me pongan peleadores de primer nivel, hace que yo crezca más y supere mis límites.

De la pelea contra Barcelos, ¿qué buscaras corregir ahora?

La pelea contra Raoni la vi muchas veces y comencé a corregir errores. Estuve trabajando bastante para mejorar mi pelea de piso, controlar más y que no me hagan daño. Ahora, ya no seré el mismo. Estoy renovado y motivado.

¿Qué podemos esperar en esta nueva pelea?

Definitivamente, van a ver a otro Carlos Huachín. Voy a dar guerra, a dar show, quiero que toda la gente se levante de su asiento, que griten. Quiero llevarme la pelea de la noche, sé que voy a hacer una buena pelea.

¿Buscarás el nocaut?

Claro, vamos a buscar ese nocaut, vamos a meter la mano bien fuerte y darle lo que la gente quiere. No una pelea aburrida, sino con buenos intercambios de golpes, quiero noquear a mi rival, darle harto golpe. Quiero darle el triunfo a Perú, se lo merece.

► ¡Ya la luce! Kevin Durant tuvo su primera sesión de fotos con la camiseta de los Brooklyn Nets



► ¡Es su momento de brillar! Peleador de MMA que nació sin un brazo firmó contrato con Bellator



► ¡De vuelta a la jaula! Excampeón de WWE tendrá su tercera pelea en Bellator



► ¡Toca alentar! Nueva temporada de la Liga Nacional Superior de Vóley arrancará el 16 de noviembre en el Callao