Claudio Puelles sobre su contundente victoria en el UFC México: "Gané con la mano izquierda y el muslo lesionados"

El 21 de abril, cuando cumplió 23 años, Claudio Puelles , lejos de estar descansando o con su familia, se la pasó practicando su lucha. Para él, no había mejor regalo que entrenar. Incluso, terminó tan cansando que solo pudo salir un rato.



En ese momento, ni se pactaba su combate contra Marcos Mariano en México, pero ‘El Niño’ ya se preparaba para su regreso a la UFC. Y, al final, todos esos meses de preparación dieron sus frutos: venció a su rival de forma contundente, a base de derribos.

Han pasado solo días desde su gran victoria ante el brasileño, y ya en Lima, Claudio Puelles conversó con Depor sobre su desempeño en México. Además, contó cómo fue su preparación y cuándo volvería al octágono.

Claudio, pocas veces se consigue una victoria tan contundente, los jueces marcaron 30-25...

Sí, en este campamento me enfoqué en las tumbadas y derribos y todo eso me sirvió para ganar. Sé que vendrán más triunfos, estoy dispuesto a sacrificar horas de trabajo y romper mis propios límites.



¿Cómo fue tu preparación para esta pelea?

Estuve luchando desde abril y luego entrené mi striking. Hice parte de mi campamento acá (Perú). Luego, faltando tres semanas, fui a México para aclimatarme y a los 10 días ya me sentía perfecto, termine mi preparación allá con mi equipo, Pitbull Martial Arts Center (PMAC).

Pasaste de ser un peleador que consigue una victoria sufrida (en Chile) a ser uno dominante, ¿qué cambió?

Mi estilo siempre fue de dominar, tumbar y presionar. En Chile, un golpe cambió todo y estuve en modo ‘supervivencia’. Ahora, sí pude mostrar mi juego. Además, el plano mental ayudó, me proyecté cómo iba a ganar y también en neutralizarlo para que no me gane.

Hace tres años peleaste en México, pero no ganaste (en la final del TUF Latinoamérica 3). Ahora, qué mejor forma de irse con un mejor recuerdo..

Sí, no estaba seguro de aceptar la pelea, pero al final decidí. Me preparé y me fui con una revancha personal, que bueno que lo logré.

Claudio Puelles pertenece al equipo de Pitbull Martial Arts Center. (USA Sports Today) Claudio Puelles pertenece al equipo de Pitbull Martial Arts Center. (USA Sports Today) UFC

¿Cómo te encuentras físicamente?



Estoy bien, ya en unos días vuelvo a entrenar. Solo tuve algunos raspones, que fueron producto del roce con el piso del octágono, pero ningún golpe suyo (del rival). Recibí más daño en el campamento.

¿Tuviste golpes de consideración en el campamento? ¿Qué pasó?

Sí. Voy a decirlo por primera vez, pero no llegué tan completo a mi pelea. Tuve dos lesiones fuertes en el campamento. Dos semanas antes, me fregué la mano izquierda y un mes ante me desgarré el muslo. Incluso, los primeros días que llegué a México no podía entrenar, lo hacía solo con una mano y sin tirar rodillazos.

Ganar así es más meritorio y de la forma cómo lo hiciste...

Sí, de hecho. Me hizo darme cuenta de lo que hice, de cómo me preparé y que a veces uno no llega al 100%, pero me arriesgué y me fue bien.



Llegaste a las dos victorias, algo que a los peruanos les ha costado conseguir en UFC, salvo Barzola y Tony De Souza, los demás que estuvieron se quedaron en un solo triunfo...

De mi parte se vienen muchas más, quiero superar el número de victorias de todos los peruanos.

¿Cuándo te gustaría volver a pelear y contra quién?

Antes de fin de año me gustaría sacar mi tercera victoria consecutiva. Si bien no tengo rival en mente, quisiera estar en el UFC 245 de Las Vegas (14 de diciembre), será una gran cartelera. Ya le dije a mi agente para que haga todo lo posible y pueda estar ahí. Quiero cerrar bien el año y volver antes de mitad del 2020.

Ya te hemos visto en una faceta aguerrida (Chile) y una dominante (México), ¿qué otra faceta falta ver de Claudio Puelles?

Creo que falta ver a un Puelles noqueador, sé que a la gente le gustaría que tenga una faceta así. Voy a enfocarme en mi lucha parada (muay thai) para la próxima, sin dejar de lado mi juego de suelo. Verán a un Claudio más completo.

Claudio Puelles pelea en peso ligero. (Video: Depor)

