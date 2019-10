En problemas: Conor McGregor bajo investigación tras una segunda acusación por acoso sexual en Irlanda

Una vez más Conor McGregor es noticia mundial, pero no por alguna novedad sobre su retorno a UFC , sino por estar envuelto en una investigación por acoso sexual en Irlanda. Así lo informó el periódico New York Times.

En la nueva denuncia, The New York Times informó que una mujer de 20 años fue abusada sexualmente afuera de un club en Dublin, mientras estaba en un carro. El informe sostiene que Conor McGregor no ha sido aún acusado ni entrevistado por la policía.

"Conor McGregor es frecuentemente objeto de rumores. Niega enfáticamente cualquier informe que lo acuse de agresión sexual", señaló un publicista del irlandés a The Times en un comunicado por correo electrónico.

Por su parte, la policía de Irlanda le comunicó a The New York Times que se estaban llevando a cabo investigaciones y que aún no se han realizado arrestos.



Cabe señalar que la primera investigación que tuvo Conor McGregor sobre violencia sexual fue en marzo. Eso sí, aunque no fue acusado, llegó a ser arrestado, pero por un presunto asalto que ocurrió en diciembre del año pasado. Al final, fue liberado.



