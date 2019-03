Sus acciones lo delatan: el momento en el que Conor McGregor pisoteó el celular de un fanático en Miami [VIDEO]

Luego de pagar 12 mil 500 dólares de fianza, Conor McGregor salió libre luego de tener un altercado con un fanático en Miami. La razón de la detención fue que el excampeón de UFC le arrebató el celular al presunto agraviado y lo pisoteó.

" Conor McGregor vino a darme la mano, pero luego me quitó el teléfono y comenzó a aplastarlo. Su seguridad me rodeó y me empujaron. Él se rió, agarró mi celular y se lo llevó", dijo Ahmed Abdirzak, fanático agraviado, a TMZ Sports.



Y si quedaba dudas de sus declaraciones, el fanático mostró un video sobre el incidente en Miami, el cual fue publicado por TMZ Sports. En la cinta se aprecia el momento exacto en el que Conor McGregor realiza esos actos.

Además se logra escuchar el sonido de un objeto contra el piso, segundos después se ve cómo Conor McGregor usa su zapato para destruir el celular. "Devuélveme mi teléfono, hombre", se escucha en la cinta.

