Quiere probarse en la lucha: Cris Cyborg no descarta tener un combate en WWE o AEW

Cris Cyborg abandonó la UFC y se fue a la empresa Bellator. Está enfocada en las artes marciales mixtas, pero no ha dejado de expresar su deseo de incursionar algún día en la lucha libre profesional. Así lo dijo en una entrevista con el medio MMA Fighting.

"Me gusta la WWE y la AEW. Los fanáticos de la luche libre siempre que me ven en la calle, me detienen para preguntarme si alguna vez voy a tener una combate. Si se da la oportunidad y el acuerdo me convence, me encantaría hacerlo", señaló la excampeona de peso pluma de la UFC.



No es la primera vez que Cris Cyborg se refiere a la lucha libre. Ya ha manifestado su deseo de aparecer en la WWE, e incluso que le gustaría enfrentarse a Ronda Rousey. Además, a principios del año estuvo de visita en el Performance Center de la empresa de Vince McMahon.

Sin embargo, una aparición de la brasileña Cristiane Justino -como realmente se llama Cyborg- en WWE o AEW parece lejana. ¿La razón? Pues, por ahora, quiere cumplir su principal meta: convertirse en la única campeona de MMA que haya ganado los cuatro títulos principales de una misma categoría (en su caso el peso pluma).



Cyborg ya se ha puesto el cinturón de las 145 libras en las empresas Strikeforce, Invicta FC y UFC. Solo le faltaría Bellator. Va por ese objetivo.

