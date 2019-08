Enrique Barzola: "Dije que quería bajar a peso gallo y lo voy a hacer, puedo sorprender al mundo en esa categoría"

Para obtener su contrato con UFC en 2015 subió a peso ligero (70 kilos). Para ello, Enrique Barzola tuvo que dejar pelear en pluma (66 kilos) y demostró que nada lo detenía. Con eso, pudo afrontar la segunda temporada del reality TUF Latinoamérica.



Dentro de UFC, Barzola decidió volver a su peso habitual (66 kg). Una división que le ha dado muchos triunfos, el más reciente frente al estadounidense Bobby Moffett en Uruguay.



Y si bien es el peruano más destacado en la UFC, el 'Fuerte' busca más retos: bajará a división gallo (61 kilos). Así lo decidió tras su última celebración.

¿Una victoria muy sufrida ante Moffett?

Fue una pelea complicada de estilos similares, pero hice un buen trabajo, buscando el derribo en cada final de round y trabajé mucho mi velocidad y boxeo.

Ganas por decisión dividida, pero, ¿qué crees que te dio la victoria?

La diferencia estuvo en la presión que hice. Metí más golpes, y él solo contragolpeaba. Creo que tuve más control de la jaula.



¿Qué cambiaste de tu anterior pelea contra Kevin Aguilar?



Contra Kevin también fui arriba, pero siento que me faltó trabajar más mis jabs. Aparte tuvo buenos contrataques, algo que Moffett quiso imitar, pero esta vez yo estaba más fuerte y seguro. Cada vez conozco más mi cuerpo, tengo más velocidad en los brazos.

Pese a la victoria, ¿planeas bajar de peso?

Sí, dije que quería pelear en 61 kilos (gallo) y lo voy a hacer. Puedo llegar a 63 sin problema, luego bajar lo que resta, todo con una dieta de dos meses y medio. Mis entrenadores me han dicho que puedo ser campeón en esa categoría, siento que sería fuerte y puedo sorprender al mundo.

Enrique Barzola entrena en American Kickboxing Academy (AKA) (Foto: Jesús Saucedo) Enrique Barzola entrena en American Kickboxing Academy (AKA) (Foto: Jesús Saucedo) Depor

¿Cuándo te gustaría volver a pelear?



En diciembre si es en peso gallo y en pluma, en noviembre. Me siento bien, solo con dolores musculares. Ayer corrí dos vueltas al Pentagonito (risas)

¿A quién quisieras enfrentar?



Si Frankie Edgar decide bajar de división (gallo), contra él. En pluma, a Ricardo Lamas. Pese a que viene derrotas, siempre me ha gustado pelear con él, es un rival duro y completo.

Eres el peruano con más victorias en UFC, ¿cómo te sientes por eso?

Me siento feliz de ser el peruano con mas victorias, me ha costado mucho, he invertido en mi evolución, en mi campamento, dejé Florida para ir San José (California) y allí el costo de vida es el doble. Todo es sacrificio, mi familia, todo, pero eso me ayuda a seguir motivado, este deporte tienes que amarlo.

Luego de tu pelea expresaste el deseo de que haya un UFC Perú, ¿crees que lleguen aquí?

Yo quiero ver un UFC Perú, me estoy esforzando para ello y que más peruanos tengan vitrina. Siento que el sueño está cerca, solo falta un coliseo (infraestructura). Espero que vengan en 2020 en 2021.

¿Qué falta para que más peruanos estén en UFC?

A los peleadores peruanos que ya han tenido peleas internacionales dentro del país, yo creo que ellos deberían probar afuera, entrenar y tener combates en otros países, ya sea en Sudamérica o México, y si hay posibilidad en ligas menores de Estados Unidos. Esas son formas de comprobar en qué nivel están.

Enrique Barzola lleva seis victorias en UFC. (Foto: Jesús Saucedo/Video: Renzo Rodríguez)

