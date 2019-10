El 'Fuerte' Barzola sobre su pelea en Singapur: "Voy a buscar un gran nocaut o demoler a mi rival en tres rounds"

Aunque se encontraba disfrutando de un merecido descanso, pues hace solo dos meses le ganó al estadounidense Bobby Moffet, Enrique Barzola no la pensó cuando recibió la propuesta de subir otra vez al octágono. No le importó irse al otro lado del mundo (Singapur), ni que su rival sea el invicto ruso Movsar Evloev.

El ‘Fuerte’ volvió a California para iniciar su campamento en el American Kickboxing Academy (AKA). El tiempo era corto –faltaba un mes cuando fue notificado– y la exigencia, mayor. Pero se puso a punto y cerró su ‘entreno’ en Asia.

“He tenido un trabajo arduo con sparrings rusos, compañeros de Khabib que conocen el estilo de mi rival. El Barzola que verán buscará un gran nocaut o demoler a su oponente en los tres rounds”, le aseguró el peleador a Depor.

Enrique Barzola tuvo careo con Evloev previo a su pelea en Singapur. (Getty Images/UFC)

A madrugar se ha dicho

Será la novena exhibición del ‘Fuerte’, quien buscará seguir afianzándose como el peruano con más victorias en la UFC (6). Pero su rival, un experto en derribos, no será nada fácil. La pelea será este sábado, desde las 5:30 am, vía FOX Sports.



“Él viene del sambo y de la lucha grecorromana; yo, de la luta livre y lucha en general. No creo que vaya a ser fácil para ninguno, pero saldré a la jaula decidido”, cerró el ‘Fuerte'.



