UFC Fight Night: Dominick Reyes enfrenta a Chris Weidman en la estelar desde el TD Garden de Boston

El UFC Fight Night Boston se desarrollará ( EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE vía FOX Sports) este viernes 18 de octubre en el TD Garden en Massachusetts, donde se disputarán un total de trece peleas. La estelar estará a cargo del duelo entre Dominick Reyes y Chris Weidman.

El enfrentamiento más esperado de jornada se celebrará cuando Dominick Reyes reciba Chris Weidman, excampeón de pesos medianos, en la división de los semicompletos; una bienvenida nada amistosa que promete emociones.

Un triunfo de 'The Devastator', que está invicto, lo colocaría en situación ideal para retar a Jon Jones por el título de la categoría, aunque Weidman tiene experiencia ante rivales más grandes.

El combate coestelar será la revancha entre Jeremy Stephens y Yair Rodríguez, clasificados entre los Top 10 peso pluma. “Esto es personal”, declaró el azteca en la antesala de su presentación, a la espera de la victoria que no logró en el UFC México.

La transmisión del evento estará a cargo de Fox Sports 3 en Perú, mientras que ESPN 2 llevará las acciones del UFC Boston en Estados Unidos y DAZN hará lo propio en España.

UFC Fight Night Boston | Cartelera de peleas:

Estelares:

Dominick Reyes (203 libras) vs. Chris Weidman (204 libras)

Jeremy Stephens (145.5 libras) vs. Yair Rodríguez (145 libras)

Greg Hardy (264.5 libras) vs. Ben Sosoli (264 libras) /

Joe Lauzon (153 libras) vs. Jonathan Pearce (154.5 libras)

Maycee Barber (126 libras) vs. Gillian Robertson (126 libras)

Darren Stewart (185 libras) vs. Deron Winn (188.5 libras)

Preliminares:

Manny Bermudez (148 libras) vs. Charles Rosa (144 libras)

Diana Belbita (125 libras) vs. Molly McCann (125 libras)

Kyle Bochniak (145 libras) vs. Sean Woodson (144.5 libras)

Randy Costa (134 libras) vs. Boston Salmon (135.5 libras)

Sean Brady (167.5 libras) vs. Court McGee (170 libras)

Brendan Allen (185 libras) vs. Kevin Holland (183.5 libras)

Tanner Boser (247.5 libras) vs. Daniel Spitz (240 libras)

UFC Fight Night Boston | Horarios:

Estelares:

20:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

21:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

22:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

02:00 horas del sábado - Reino Unido

03:00 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

Preliminares:

17:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay

19:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil, Chile

23:00 horas - Reino Unido

00:00 horas del sábado - España, Alemania, Italia, Francia

► ¡Cruce de miradas! Dominick Reyes y Chris Weidman quedaron listos para la estelar del UFC Boston [VIDEO]



► ¡Alta tensión! Yair Rodríguez tuvo intenso careo con Jeremy Stephens en su revancha para el UFC Boston [VIDEO]



► ¡Gran baja! Seth Rollins no formará parte del equipo de Hulk Hogan en el evento de WWE en Arabia Saudita



►¡A respetar la 'casa'! Peruano 'Tanque' Puente enfrentará al ecuatoriano Bryan Bonilla en la estelar del 300 Sparta 34