¡Es el 'Bendecido'! Biografía de Max Holloway, títulos, peleas y más del campeón del peso pluma de la UFC

El mismo presidente de la U FC (Ultimate Fighting Championship), Dana White, ha reconocido que Max Holloway , peleador de la división de peso pluma, es uno de los mejores luchadores que tiene la empresa. ¿La prueba? Simple, el 'Bendecido' (o Blessed), como es conocido en el mundo de las artes marciales mixtas posee, actualmente, el máximo título de la categoría pluma.

Lo ganó de forma contundente y las dos defensas que tuvo también fueron exitosas. Nada de qué quejarse. Holloway, además, tiene un récord de veinte victorias y solo tres derrotas. Y desde hace trece peleas no conoce lo que significa perder, lo que lo ha llevado a ubicarse en el puesto cuatro del ranking general de la UFC, superado solamente por Daniel Cormier, Jon Jones y Khabib Nurmagomedov. A este nivel se encuentra.

Pero, ¿cómo llegó a ubicarse en la élite de las artes marciales mixtas? Max Holloway nació un 4 de febrero de 1991 en el estado de Hawái, ubicado en el Océano Pacífico de Estados Unidos. Su infancia la vivió allí y sus padres se encargaron de inculcarle todo sobre su cultura. Y fue en ese archipiélago norteamericano donde supo que tenía ascendencia hawaiana, samoana e inglesa, de lo cual está muy orgulloso. En sus peleas, incluso, sale con la bandera del estado hawaiano.

Su primer acercamiento con los deportes de contacto fue en el Waianae High School. En ese colegio, donde se graduó en 2010, empezó a practicar el 'kickboxing', una disciplina deportiva que combina las técnicas del boxeo con las patadas del karate y del muay thai. Así inició su camino en el mundo de las artes marciales mixtas o las MMA (Mixed Martial Arts, por sus siglas en inglés).

Max Holloway dándole una paliza a Brian Ortega en UFC 231. (Getty Images) Max Holloway dándole una paliza a Brian Ortega en UFC 231. (Getty Images)

Cuando terminó el colegio, Holloway ya había decidido su futuro: quería ser un peleador profesional. Estaba bien encaminado, pues para los 19 años de edad ya había acumulado un récord de cuatros victorias, sin ninguna derrota en las MMA. Y todos sus triunfos fueron en Honolulu, Hawái. De esas cuatro peleas, la más importante fue cuando le ganó a Harris Sarmiento el 12 de marzo de 2011, llevándose el cinturón de peso ligero de la X-1 (una promoción con sede en Hawái). Fue el primero oro de su gran carrera.

Esos logros permitieron que obtenga gran reconocimiento en su ciudad. Incluso, lo compararon con el excampeón de peso ligero de UFC y WEC, Anthony Pettis, debido a las maniobras que era capaz de incorporar a su arsenal de golpes. Tanto fue su éxito que la UFC lo puso en su mira.

Quizá fue el destino pero Holloway pudo debutar en un octágono de la UFC gracias a que Ricardo Lamas se lesionó. Lamas iba a pelear contra Dustin Poirier en el UFC 143, el 4 de febrero de 2012, pero no pudo llegar al evento. El hawaiano aprovechó la oportunidad y se metió a la jaula para su esperado debut. Pero no todo salió como esperaba. Max perdió esa pelea en la primera ronda, en menos de tres minutos y medios. Su derrota fue por sumisión. Pero eso no amilanó ni hizo retroceder al estadounidense. Al contrario, le dio más ganas de seguir en las artes marciales mixtas. Solo era el inicio, una caída no lo iba a detener.

La siguiente pelea que tuvo se pudo reivindicar. Se enfrentó a Pat Schilling en junio del 2012 en el evento The Ultimate Fighter: Live Finale, en Las Vegas, Nevada. El resultado fue auspicioso. Ganó por decisión unánime. Luego tuvo dos peleas más, en donde también salió con las manos en alto. Pero lo peor para Max estaba por venir.

En su quinta pelea contra Dennis Bermúdez, el de Hawái no pudo llevarse la victoria. Cayó frente a su compatriota por decisión dividida. La siguiente también fue una derrota. Esta vez ante Conor McGregor. Este fue el momento que marcó un cambió en la vida de Max Holloway. A partir de esa caída todo cambio.

Los resultados de las siguientes peleas que tuvo fueron puras victorias. Lleva trece combates sin conocer lo que significa perder y todo indica que seguirá así. Está en la cumbre del peso pluma y es muy difícil que alguien lo baje de allí.

El reinado

En UFC 206, Max Holloway se enfrentó a Anthony Pettis y ganó el Campeonato Interino de Peso Pluma. Se llevó, además, la actuación de la noche. Su siguiente parada era enfrentarse al brasileño José Aldo y convertirse en el monarca absoluto de su división. El reto era difícil pero no imposible para un luchador que desde los diecinueve años ya había poseído un título.

El campeón se definiría en el UFC 212, la pelea fue intensa pero el ‘Bendecido’ fue definitivamente superior y le ganó a José Aldo por nocaut técnico. El brasileño se quedó picón y volvió a pelear con Holloway en UFC 218. El resultado fue el mismo. Y de esta manera Max defendió su título por primera vez.

Max Holloway enfrentando a José Aldo en UFC 218. (Getty Images) Max Holloway enfrentando a José Aldo en UFC 218. (Getty Images)

Su reinado había comenzado, no existía peleador que lo detenga. Hubo uno que lo quiso intentar. Hablamos de Brian Ortega. El también estadounidense retó a Holloway y se iban a ver las caras en UFC 231 en Canadá. Fueron cuatro rondas en los que ambos dieron todo de sí. Pero Max fue más. Apabulló a su rival y lo hizo sangrar. El encuentro fue el mejor de la velada (de hecho, se llevó el premio a la Actuación de la noche). No hay nada que hacer frente al ‘Bendecido’. Es el campeón y ya demostró por qué. No hay rival para él en el peso pluma.

Incluso el mismo Dana White, después de la paliza a Ortega, sugirió que Holloway cambie de división porque ya logró todo en la categoría pluma.

"Max es un hombre adulto y necesitamos conversar. Pero me gustaría que fuera a los ligeros. El chico tiene 27 años, está en el auge de la vida. Continúa mejorando en cada pelea y creo que ya hizo todo en los plumas", dijo el presidente de UFC en ese momento.

La depresión

El año pasado, el campeón del peso pluma declaró que tuvo que luchar con un trastorno mental que lo mantuvo fuera del octágono: la depresión.

"Tardé un poco en recomponerme. No sabía lo que era la depresión hasta que lo experimenté. Estoy aquí para decir que la única forma de salir de eso es ‘bendiciéndote’. No tengas miedo de pedir ayudar a la gente", señaló.

Y después Holloway agregó: "No tuve que tomar medicamentos. Mi medicación era simplemente estar con mi hijo. Todos estaban tratando de acercarse a mí. Pero no quería hablar con nadie. Sólo estuve con mi hijo y mi familia. Pero me di cuenta que estaba haciendo algo mal. Esto no es algo con lo que luches sólo. Necesitas a otras personas y felizmente tengo personas grandiosas en mi vida".